Burkina Faso: Grèves à répétition - Salifou Diallo recommande la défense de l'Etat de droit

La clôture de la 1ère session ordinaire de l'année 2017 de l'Assemblée nationale intervenue, le vendredi 26 mai 2017, a été consacrée au discours du président de l'institution. Salifou Diallo a déploré le front social qu'il juge contreproductif et appelle l'Etat à agir avec fermeté.

La première session ordinaire de l'année 2017 de l'Assemblée nationale a été marquée par l'adoption de 28 nouvelles lois, de trois résolutions portant sur la création de Commissions d'enquêtes parlementaires (CEP) et une trentaine de questions au gouvernement.

Au terme d'un trimestre «d'intenses» activités parlementaires, la clôture de cette 1ère session a eu lieu, le vendredi 26 mai 2017. Devant le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, les membres de son gouvernement ainsi que des représentants du corps diplomatique, le président de l'Assemblée nationale, Salifou Diallo, a fait l'état des lieux de la situation nationale.

A propos de la lutte contre le terrorisme, il a indiqué que les dernières opérations des Forces de défense et de sécurité (FDS) ont permis de redonner confiance aux populations du Sahel burkinabè avec, à la clé, des actions suffisamment dissuasives contre l'ennemi et le retour des agents du service public (éducation, santé) qui avaient déserté la zone sous la menace djihadiste. D'où la satisfaction totale et le soutien «indéfectible» de la représentation nationale aux forces armées.

En revanche, ce sont des regrets que les élus de la Nation nourrissent au regard des remous sociaux tous azimuts. «C'est une situation regrettable car, plus que jamais, le pays a besoin d'un climat social apaisé pour pouvoir mobiliser toutes les énergies disponibles pour servir la cause du développement», a déclaré le président de l'Assemblée nationale, invitant le gouvernement, au passage, à faire preuve de fermeté. Il n'est pas concevable, selon M. Diallo, «de sacrifier l'avenir des jeunes, des femmes et des autres producteurs de notre pays au profit d'une seule catégorie d'agents publics».

D'un ton grave, M. Diallo a recommandé la défense de l'Etat de droit face aux «revendications catégorielles» qui, à ses yeux, menacent l'existence des Burkinabè en tant que communauté étatique. Revenant sur le bilan de trois mois d'activités parlementaires, le président de la plénière a égrainé un chapelet de dispositions légales censées avoir une incidence positive sur l'économie du pays.

Il s'agit, par exemple, de la loi portant création de la caisse de dépôts et consignations au Burkina Faso. Et Salifou Diallo de saluer une décision courageuse du gouvernement qui va permettre à l'Etat de disposer d'un levier essentiel pour assurer le financement adéquat de ses investissements structurants ainsi que ceux des régions et des communes.

Satisfaction des groupes parlementaires

Alfred Sanou, président du groupe parlementaire CDP : «Nous avons une très bonne appréciation du travail qui se mène».

«Nous avons adopté 28 lois durant cette première session ordinaire de l'année 2017. Comme le président l'a dit dans son discours, il y a eu des interpellations du gouvernement avec une trentaine de questions orales. Bien plus que cela, si on tient compte de celles qui n'ont pu passer.

Il y a eu beaucoup de travail notamment les Commissions d'enquête parlementaire (CEP) sur le système de santé, de l'enseignement et sur la réalisation d'infrastructures publiques et l'acquisition d'équipements par la Maîtrise d'ouvrage déléguée (MOD).

Il faut reconnaître que l'Assemblée nationale travaille beaucoup et que les députés de mon groupe parlementaire sont actifs à tous les niveaux. Nous avons une très bonne appréciation du travail qui se mène en ce moment.»

Moussa Zerbo, porte-parole du groupe parlementaire UPC : «Nous avons travaillé dans un climat de sérénité»

«Le bilan de cette session est satisfaisant dans la mesure où nous avons eu à examiner près de 28 lois et pas des moindres qui vont sans doute contribuer à améliorer les conditions de vie de nos populations. C'est ce qui est très important. Nous avons travaillé dans un climat de sérénité. Nous sommes globalement satisfaits de ce qui a été fait.»

Alassane Bala Sakandé, président du groupe parlementaire MPP : «Nous sommes satisfaits»

«Les lois que nous avons votées contribueront, dans un premier temps, à la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social (PNDES). Nous en sommes satisfaits.

La dernière Commission d'enquête parlementaire (CEP) sur la réalisation d'infrastructures publiques et l'acquisition d'équipements par les Maîtrises d'ouvrage déléguées (MOD) a été suscitée par l'opposition qui va la diriger.

Dans l'esprit d'une bonne gouvernance, notre groupe dans son ensemble a voté pour la mise en place de cette commission, bien que ce soit dans la gestion des nôtres qu'elle va fouiner.»