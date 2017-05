Burkina Faso: Elections municipales partielles - Les électeurs de Kindi dans le calme et la sérénité

Au bureau voisin, à savoir le n°1, c'est là que le candidat tête de liste du NTD du village de Nassoulou et ex-maire de Kindi, Thomas Baguemzanré, est venu accomplir son devoir. Le haut-commissaire, Amidou Soré, est allé constater de visu le déroulement du processus et prodiguer ses encouragements à l'ensemble des acteurs engagés pour la circonstance.

Quant aux observateurs indépendants, ils étaient également présents partout dans les bureaux de vote. Au bureau de vote n° 1 basé à l'école Kindi centre, 551 inscrits étaient attendus. Selon le président dudit bureau, Felix Nikièma, si la tendance se maintenait au cours de la journée, il est possible que le processus soit des plus exemplaires.

Le matériel électoral, a-t-il indiqué, est arrivé à temps et enlevé le 27 mai entre 15h et 18h en direction des différents bureaux de vote. En tout, 136 membres de bureaux de vote ont été mobilisés pour assurer le bon déroulement du scrutin.

A l'instar de toutes les autres communes soumises à la reprise des élections municipales partielles complémentaires, les électeurs de la commune de Kindi dans le Boulkiemdé sont allés, hier 28 mai 2017 pour choisir à nouveau leurs conseillers municipaux. Dans cette localité, trois partis politiques sont en lice, à savoir le Mouvement du peuple pour le progrès (MPP), le Nouveau temps pour la démocratie (NTD) et le Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP).

Copyright © 2017 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.