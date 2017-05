Ile Maurice: Certificats SC-HSC retenus - Yahya Paraouty en quête d'un parent pour sa bataille légale

Ne craint-il pas d'être éjecté du MSM ? «Ce n'est pas parce que je suis membre du MSM que je dois fermer les yeux kan zot fer dominer », soutient-il. Et de poursuivre qu'il y a une démarcation entre son combat de syndicaliste et d'homme politique...

Du reste, Yahya Paraouty multiplie les démarches en vue de former son front commun. Cette semaine, il compte rencontrer tous les partis politiques de l'opposition. Ensuite, ce sera au tour des autres syndicats et des organisations non gouvernementales.

Dès cette semaine, Yahya Paraouty a l'intention d'entrer une affaire en cour afin de contester la décision du ministère de retenir les certificats du School Certificate (SC) et de Higher School Certificate (HSC). Cette mesure concerne les parents dont les enfants n'ont pas affiché un taux de présence de 90 % en 2016 et qui doivent payer les frais d'examens.

Il est membre du Mouvement socialiste militant (MSM) et assiste régulièrement aux rencontres du comité central. Cependant, Yahya Paraouty, président de l'Union of Private Secondary Education Employees (UPSEE) compte donner du fil à retordre au ministère de l'Éducation.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.