Cote d'Ivoire: Dabou - Un cadre opte pour le porte-à-porte

Les dons étaient essentiellement composés de pagnes. Ce sont plus de 200 femmes qui seront prises en compte par l'opération qui va se poursuivre jusqu'au 4 juin 2017. Emotions, accolades et prières, les premières bénéficiaires n'ont pas caché leur joie. Débutée en 2013, cette célébration avait pour cadre habituel, la salle des fêtes d'un hôtel de Dabou.

L'opération porte-à-porte, "Bonne fête maman" qui a débuté le samedi 27 mai 2017 sillonnera tous les quartiers de la commune de Dabou à la rencontre des femmes de toutes les couches sociales et de tout âge, a-t-il précisé. « C'est à la Noël que nous assistons à cette opération pour la remise de jouets à nos enfants. Mais, pour une fête des mères... ... c'est émouvant », a dit Etchou Anne, une bénéficiaire et commerçante au quartier Rod.

« Rapprochement » tel est thème de la 4ème édition de la célébration de la fête des mères à Dabou initiée par Dr Docteur Mel-Metch Hyacinthe, fils de la région et cadre au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique.

