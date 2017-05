Afrique Centrale: Fespam 2017 - 20 ans après, l'institution renforce les capacités de ses agents

Le Festival panafricain de musique (Fespam) et l'Organisation internationale de la francophonie (OIF) organisent, du 22 au 27 mai 2017 à Brazzaville, une formation sous-régionale des techniciens de son et de managers d'artistes avec la collaboration technique de Zhu culture.

Destinée aux managers et agents d'artistes, aux techniciens en sonorisation et aux régisseurs techniques de la communauté économique des Etats d'Afrique centrale (CEEAC), cette session constituée de deux ateliers concerne la formation en technique de sonorisation et la formation en management culturel. Ils seront respectivement animés par Patrick Joël Mayitoukou et Luc Mayitoukou, tous deux de Zhu Culture.

Elle vise à améliorer les capacités des techniciens et gestionnaires de carrières artistiques de la sous-région Afrique centrale ; à former un groupe compétent de ressources humaines pour la gestion technique des événements culturels ; et à former un groupe de ressources humaines disponible pour la gestion des carrières des artistes du spectacle vivant en Afrique centrale.

Hugues Gervais Ondaye, commissaire général du Fespam a indiqué que promouvoir la musique africaine n'est pas une fin en soi, mais une quête permanente qui passe inévitablement par la formation, la structuration et la professionnalisation des acteurs de toute la chaine de production musicale du continent africain. Au-delà de la fête, tel est le nouveau chantier auquel s'attaque le Fespam à travers cette formation. « Dans cette optique, le Fespam dans sa mission de fédérer toutes les institutions musicales du continent a sollicité et obtenu l'expertise technique de Zhu Culture et le financement de l'OIF afin d'assurer aux gestionnaires de carrières artistiques et aux régisseurs de son du Cameroun, de la République du Congo, de la République centrafricaine, du Gabon et de la République démocratique du Congo, une formation susceptible de leur doter d'outils et de méthodologies actuelles qui leur permettront d'améliorer et d'optimiser leurs capacités dans leur domaine d'intervention », a-t-il souligné.

Donnant le sens de cette formation, Luc Mayitoukou, directeur général de Zhu culture, a déclaré que celle-ci, s'inscrit dans la ligne droite de la convention 2005 de l'Unesco sur la protection et la promotion de la liberté d'expression, notamment dans ses rubriques de renforcement des capacités. C'est une convention que nos pays ont signée et pour laquelle à travers cette formation, nous nous devons de promouvoir. Cette formation rentre aussi dans la ligne de programmation 2015-2018 de l'OIF, notamment dans ses objectifs stratégiques n°2 de la mission A, qui stipule : le renforcement de l'ancrage de la culture dans le développement et l'accroissement de l'engagement des jeunes et des filles dans la création culturelle et numérique.

Le représentant du directeur du bureau régional de l'OIF pour l'Afrique centrale, Kanel Engandja-Ngoulou, spécialiste de programme, a déclaré que l'accompagnement apporté se matérialise principalement par un appui financier, technique et par l'organisation de concertations avec d'autres partenaires techniques et financiers de la coopération internationale comme l'Unesco. « En instituant cette formation sur « Les techniques de sonorisation et de management culturel », le Fespam veut aider à la structuration des acteurs et entreprises culturels afin qu'ils deviennent, non seulement opérationnels, mais aussi et surtout économiquement viables. Cette noble mission rejoint parfaitement l'ambition de la Francophonie qui s'est attachée depuis 2010, à restaurer le dialogue et renforcer la confiance entre les fonctionnaires du ministère en charge de la Culture et les organisations professionnelles dont les actions sont complémentaires », a souligné l'expert de l'OIF.