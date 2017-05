Elle est entrepreneuse et lui chef cuisinier, ce qui les unit, c'est leur penchant autour de la gastronomie africaine et sa mise en valeur. Dans ce sillage, ils ont tenu, le 25 mai dernier, une dégustation culinaire au Péfaco hôtel Maya-Maya, en présence de Claudia Sassou N'Guesso, conseillère en charge du département de la Communication, des médias et des relations publiques du président congolais, des chefs d'entreprises et entrepreneurs du Congo.

Ce voyage créatif mêlant préparation de plats extraordinaires et découverte des vins, n'est pas le premier organisé par Manon Loubaki. En effet, avant de s'allier au chef Myck Elysée pour la dégustation de Brazzaville, le duo s'est réuni à Kinshasa autour d'un brunch. En outre, Manon avait tenu en 2014, une soirée spéciale de dégustation du champagne Ruinart, au salon VIP de l'aéroport Maya-Maya.

C'est donc de son bon relationnel, que Brazzaville a accueilli à son tour une dégustation, pendant laquelle, les plats locaux congolais et les vins d'Afrique ont été portés haut. Ceci dit, après avoir mis son savoir-faire d'entrepreneuse en action, Manon a donné le relais à Myck Elysée, pour la partie mise en œuvre.

Le chef a donc pour sa part porté l'évènement, en faisant découvrir ses chefs- d'œuvre au public congolais. Sous son aspect physique de sportif et sa barbe, qui fait penser aux rappeurs français Kaaris et La Fouine, Myck qui depuis plus d'une dizaine d'années s'est donné pour mission d'apporter une valeur ajoutée aux mets africains a dans un esprit de redécouverte joué de son talent dans la cuisine du Pefaco hôtel.

« Je remercie infiniment l'hôtel Pefaco, pour avoir mis à ma disposition sa cuisine et son personnel, car il n'est pas commun de voir un hôtel ouvrir les portes de sa cuisine à un chef étranger », a-t-il apprécié.

Par ses petites touches de saveurs et de couleurs, il a proposé un riche menu de plats congolais et aliments sublimés et revisités à sa manière. Autour de la table, les gens ont pris plaisir à manger une variété de mets à base des produits locaux, comme du safous, des courges ou encore des poissons préparés autrement et de façon minutieuse.

En dehors des plats, Myck Elysée a réjoui ses invités avec une espèce de carnaval de beignets. Une montagne de ses petites merveilles du goûter a été dressé par le chef à l'occasion, pour le plus grand bonheur de ces derniers.

Son invitation aux arts de la table et aux plaisirs du goût, n'a pas manqué de souligner les valeurs nutritionnelles de la cuisine du continent. Si bon nombre de gens laissent entendre que la cuisine congolaise n'est pas nutritive, Myck soutient quant à lui le contraire. Il souligne que le tout se joue dans la préparion de ces vivres et aliments.

Comme évoqué plus haut, certains congolais présents à l'occasion ont pour la première fois découvert et dégusté quelques vins produits en Afrique.

Bien qu'on en parle peu ou presque pas, la culture du vin existe en Afrique, mais manque d'être mise en valeur. C'est pour cette raison que Manon œuvre pour ensoleiller ce secteur encore méconnu du continent. La tâche est certes lourde, mais la marche est déjà engagée et le soutien serait crucial.

Par ailleurs, pendant que Manon se battra pour faire briller la culture du continent aussi bien sur le plan gastronomique qu'artistique, Myck s'attellera à la formation des jeunes.

Il entreprend d'animer des formations professionnelles, pour offrir à ces jeunes le savoir-faire nécessaire et partager avec eux la passion de ce métier, car dit-il « sans la passion vous ne pourriez pas faire ce métier ».

Pour revenir à la dégustation, le public retient avoir bien mangé. La prochaine édition espérons-nous, gagnera aussi bien en goûter qu'en animation parsemée d'originalité, pour marquer les esprits et mieux vendre ce rêve d'émerveillement du continent.