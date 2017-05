Tunisie: Le collectif de défense rencontre demain le juge d'instruction

Des arrestations ont touché depuis mardi plusieurs personnes suspectées de corruption, de contrebande et d'implication dans des réseaux de l'économie parallèle, dont les dénommés Yassine Chennoufi, Nejib Ben Ismail et Ridha Ayari.

Cette décision a été prise en vertu des articles 60 bis, 60 et 32 du Code pénal et de l'article 123 du Code des plaidoiries et sanctions militaires, avait indiqué le Procureur général militaire.

Vendredi, le Parquet militaire de Tunis a décidé de diligenter une enquête contre Chafik Jaraya et les personnes dont l'enquête aura révélé l'implication «pour atteinte contre la sûreté de l'Etat, trahison et intelligence avec une puissance étrangère en temps de paix».

Composé de six avocats, le collectif de défense s'est rendu, vendredi, au Tribunal et essayé de contacter le juge d'instruction chargé de l'affaire mais sans succès, a indiqué, hier, à l'agence TAP Fayçal Jadlaoui.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.