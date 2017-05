Tunisie: L'Espérance sur Yaken - Abdennour sur le marché !

Le club de Valence aurait mis le défenseur tunisien Aymen Abdennour sur la liste des joueurs sur le départ cet été. Les dirigeants de Valence pensent qu'il n'a pas donné pleine satisfaction malgré le prix fort payé pour l'acheter de l'AS Monaco.

Aymen Abdennour pourrait être prêté pour une période d'une saison afin de retrouver l'envie de jouer et une valeur marchande qui permettra à Valence de le vendre plus tard. Des clubs anglais et français ont déjà exprimé leur souhait d'enrôler Aymen Abdennour la saison prochaine.

Nouvelle expérience australienne pour Fahid Ben Khalfallah

L'ancien international tunisien Fahid Ben Khalfallah va prolonger son séjour en Australie pour une saison supplémentaire. Le joueur de Melbourne Victory a signé un contrat d'une année avec l'équipe de Brisbane Roar.

Cette formation avait été éliminée des demi-finales du championnat disputées au mois d'avril dernier.

Jaziri quitte le stage de l'USBG !

L'attaquant de l'Union Sportive de Ben Guerdane, Seif Jaziri, a quitté le lieu de stage de son équipe à la veille de la demi-finale contre l'Espérance Sportive de Tunis à Ben Guerdane. Jaziri évoque des raisons familiales urgentes.

COM-ASM : un timing précis

A la suite de la réunion tenue à la Fédération tunisienne de football pour bien préparer la rencontre de barrage qui opposera le 3 juin prochain le COM à l'ASM au stade Hamda-Laâouani de Kairouan,

il a été décidé du timing suivant :

14h00 : Arrivée des deux formations au stade

14h05 : Feuille de match

14h50 : Début des échauffements sur le terrain

15h10 : Retour aux vestiaires

15h15 : Sortie des remplaçants des vestiaires

15h18 : Sortie des deux équipes sur le terrain

15h25 : Photos

15h30 : Début de la rencontre

Barrage: un quota de 500 spectateurs par club?

Toujours volet match barrage entre le CO Médenine et l'AS Marsa en vue de l'accession ou du maintien en Ligue 1, les autorités et la FTF pourraient permettre à 500 spectateurs pour chaque équipe d'assister au match. Une réunion s'est déroulée en ce sens.

Elle a réuni le président de la fédération, Wadii Jari, le président de la Ligue nationale de football professionnel, Mohamed El Arbi, le président de l'AS Marsa, Hammouda Louzir, et celui du CO Médenine, Mohamed Saidi ; ainsi que le président de la commission nationale d'arbitrage, Aouéz Trabelsi, et un représentant du ministère de l'Intérieur.

Le match barrage oppose le sixième de la phase play-out de la Ligue 1 (AS Marsa) au troisième de la phase play-off de la Ligue 2 (CO Médenine). Le Stade Tunisien et l'US Monastir ont assuré leur accession en Ligue 1, tandis que le CS Hammam-lif, l'US Tataouine, l'O Sidi Bouzid et l'O.Béja ont été relégués en Ligue 2.

EST: retour de Moncer et de Belkaroui

L'Espérance Sportive de Tunis enregistrera deux renforts à l'occasion de son match de coupe prévu aujourd'hui face à l'Union Sportive de Ben Guerdane.

Le staff technique «sang et or» pourra compter sur les services du milieu offensif Mohamed Ali Moncer et du défenseur central Hichem Belkaroui après plusieurs semaines d'absence.

Futsal: Boujaafar remporte le doublé

Le FC Boujaafar a remporté la coupe de Tunisie de futsal en battant l'ES Radès, 7-6 aux tirs au but, en finale disputée au Palais des sports d'El Menzah. Au terme du temps réglementaire, les deux équipes étaient à égalité (5-5).

Grâce à cette victoire, le FC Boujaafar, également vainqueur du championnat national, s'adjuge le doublé. Il a remporté le championnat sans la moindre défaite, quatre journées avant terme.