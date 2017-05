Tunisie: On peut gagner cinq points de croissance

Il a invité, par ailleurs, les médias à éviter tout amalgame entre les acteurs du secteur informel et de la contrebande, les hommes d'affaires avec les chefs d'entreprise et opérateurs économiques qui contribuent, par leur engagement et leurs investissements, au développement de l'économie du pays.

Le retour de la croissance et l'ambition de la porter à des paliers élevés ne sauraient se concrétiser sans l'assainissement de l'économie de toutes les manœuvres de corruption et de pratiques d'enrichissement illicite, ainsi que l'éradication sans réserves de ces dangers, réaffirme l'Iace.

«L'Iace apportera son soutien à toutes les actions qui s'inscriront dans cette démarche, qui vise à faire sauter les verrous de la corruption, de la contrebande et du secteur informel, qui entravent l'investissement et la performance de nos entreprises privées,

«Une étude de l'Iace et du Centre international pour l'entreprise privée (Cipe) a montré qu'un assainissement immédiat des pratiques commerciales peut avoir un effet « boost » sur l'économie pouvant atteindre 5 points de croissance dans l'année qui suit et un point supplémentaire pendant les 5 années à venir.

