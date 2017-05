Tunisie: «Le Tsunami »

Youssef Chahed, en véritable homme d'Etat et en digne fils de Bourguiba, a lancé, sans crier gare, son opération « coup-de-poing» qui a fait l'effet dévastateur d'un véritable Tsunami politico médiatique.

Ce cataclysme est qualifié par certains observateurs, eu égard à sa rapidité d'exécution et à son intensité « d'un coup de foudre dans un ciel serein.»

La population, dans sa majorité écrasante, salue, applaudit chaleureusement et soutient indéfectiblement cette première opération «mains propres» qui fera sans doute date dans l'histoire contemporaine de la Tunisie.

Les arrestations à tour de bras des gros bonnets de la mafia et de la contrebande sont ressenties par les tunisiens comme une bouffée d'air frais dans la morosité ambiante.

Alors que la chasse aux gibiers se poursuit impitoyablement, au grand bonheur des Tunisiens, les réactions politiques sont plutôt diverses, différentes voire diamétralement opposées.

Certains agitateurs, comploteurs et fauteurs de troubles, particulièrement les résidus du CPR, se montrent «sceptiques» et ne ratent aucune occasion pour jeter de l'huile sur le feu.

Hamma Hammami, toujours fidèle à sa politique sadique du «niet systématique», se couvre de ridicule en s'opposant à cette campagne de salubrité publique.

Alors qu'Afek Tounès, Al Jomhouri ou encore Al Massar ont réagi positivement au quart de tour, les deux grands partis de la coalition Ennahdha et Nida, censés en toute logique apporter un appui sans faille à cette opération «du siècle», se sont illustrés par un inquiétant et troublant manque d'enthousiasme...

Ils ont émis des communiqués non seulement avec un étrange et surprenant retard, mais en plus contenant des formules aussi vagues qu'ambiguës ...

D'ailleurs, il est désolant de voir des partis de l'opposition connus pour leur opiniâtreté notoire, à l'instar du Courant démocratique de Mohamed Abbou, manifester plus de ferveur et d'exaltation à l'égard du gouvernement que ceux qui le forment ...

Une flagrante défaillance qui nous amène à nous poser des questions sur les raisons qui se cachent derrière ...

Quant à Youssef Chahed, il a su résister courageusement depuis son investiture à tous les coups bas et à toutes les trahisons, y compris de ses plus proches collaborateurs, et a su riposter calmement et magistralement au moment opportun ...

En digne fils de Bourguiba et en véritable patriote, il a tenu sa promesse en donnant un coup de pied dans la fourmilière, dans toutes ses formes de corruption et de malversation.

Il continue héroïquement et inébranlablement son bonhomme de chemin, promettant aux Tunisiens des lendemains meilleurs: c'est à dire une Tunisie riche, prospère, florissante, tolérante, attractive et attrayante, qui donne envie et qui ne fait pas pitié ....

Dr S.E.M.

Médecin-pneumologue