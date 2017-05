Sénégal: La deuxième édition des "Mardis du numérique" prévue le 6 juin

communiqué de presse

Dakar — La deuxième édition des "Mardis du numérique" se tiendra le mardi 6 juin prochain sur le thème "L'Etat, principal acteur de la transformation numérique", à la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar, annonce un communiqué de presse.

"Les Mardis du Numérique" sont "une initiative de +African Performance Institute+, une association créée par des experts sénégalais et étrangers dont le but principal est de promouvoir le commerce électronique et la dématérialisation dans les administrations publiques sur le continent africain".

A travers ce cycle de conférences, l'objectif consiste à "servir de plateforme d'examen des différentes problématiques liées à la construction numérique et à la transformation numérique". Il s'agit aussi de "formuler des recommandations à l'endroit du gouvernement qui est l'animateur clé de la mise en œuvre de la stratégie Sénégal numérique".

Le communiqué précise que "ces conférences se tiendront les mardis (au moins un à deux (2) fois par mois), à compter de mai et se poursuivront jusqu'au mardi 5 décembre 2017, soit dix (10) conférences".

Elles seront couplées à une exposition pour "mettre en valeur à chaque fois le +made in Sénégal+ et surtout susciter une mise en relation entre le milieu des affaires et le monde des start-up".