Cameroun: Buteurs africains - Samuel Eto'o toujours en forme !

L'international sénégalais Moussa Sow s'est une nouvelle fois illustré avec Fenerbahçe. Il a inscrit le premier but de la rencontre contre Trabzonspor et son 12e dans le championnat turc. Les deux équipes se sont quittées sur un nul (1-1).

Le Camerounais Samuel Eto'o a inscrit un nouveau but avec Antalyaspor face à Kasimpasa et une passe décisive. Son équipe s'impose 3-0 à l'extérieur. Eto'o totalise donc 17e but dans le championnat turc cette saison en 29 apparitions. Il se place désormais à la 3e position du classement des buteurs de la Süper Lig. Samuel Eto'o totalise 37 réalisations en deux saisons avec Antalyaspor.

L'Algérien Saphir Taïder a ouvert le score pour Bologne face à la Juventus Turin à la 52e minute. Saphir Taïder marque son 4e but de la saison, son 3e en championnat. Les hommes de Massimiliano Allegri se sont ensuite repris grâce à Dybala (70e) et le jeune italien Moise Kean (17 ans), qui possède également la nationalité ivoirienne. La Vieille Dame, championne d'Italie, achève sa saison avec 91 points après cette victoire 2-1.

En Turquie, pour la 33e journée du championnat, le Camerounais Samuel Eto'o a encore trouvé le chemins des filets. Il inscrit un nouveau but avec Antalyaspor et son compteur en championnat affiche désormais 17 buts. En Italie, pour la 38e journée, seul l'international algérien Saphir Taïder s'est illustré.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.