Cameroun: C'est déjà l'après bac

Le baccalauréat : ils sont nombreux à être certains de le décrocher au premier essai, avant même d'avoir passé les épreuves. Parmi ces candidats de la session 2017 si sûrs d'eux, des jeunes de 14 ans, tous issus d'une classe de génies d'un établissement de la place. Mais ce dont ils sont moins sûrs, c'est de l'avenir qui les attend.

« Le bac, c'est juste une étape qui ne m'inquiète nullement au regard de mes résultats scolaires. La suite de mes études est beaucoup plus préoccupante, parce que je ne sais pas encore avec exactitude ce que je veux faire comme métier. Jusqu'ici, je suis allée à l'école comme une automate, me pliant aux exigences de mes parents et aux expériences de mon établissement. C'est un peu comme cela que j'arrive en classe de terminale à 14 ans », explique la petite Maéva, avec une étonnante lucidité.

Tout comme cette adolescente, beaucoup de candidats même plus âgés, n'ont pas encore réglé la question de l'après bac. Une question pourtant essentielle et très déterminante pour la suite : l'orientation. En effet, pour éviter de se tromper d'aiguillage, d'effectuer des choix irréalistes (miser par exemple sur une prépa trop prestigieuse et coûteuse par rapport à la bourse des parents) ou inadaptés... c'est maintenant qu'il faut s'y prendre. Au risque de se retrouver sans affectation pour la prochaine rentrée ou dans une filière d'études inadéquate, de manière à « griller » de fil en aiguille.

C'est clair, le véritable enjeu du bac n'est plus le diplôme en lui-même, mais les possibilités qu'il offre : études supérieures, opportunités professionnelles. Il ne faut pas attendre d'avoir son bac A, avec ou sans une mention honorable en poche, pour connaître les possibilités infinies qu'il offre. Au-delà de ces données informatives, les capacités intellectuelles du candidat, les connaissances acquises, ses ambitions professionnelles sont primordiales pour se décider.

Cette sélection est beaucoup trop importante pour la laisser reposer sur les seules épaules de nos jeunes. D'où le nécessaire encadrement des enseignants, parents et autres aînés dans ce processus, sans toutefois en imposer. Cela évitera à bien des candidats aux capacités avérées, ou non, de tourner en rond avant de trouver leur voie.