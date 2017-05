Cameroun: Bertoua - Le leadership à renforcer

Instruction donnée par Edgard Alain Mebe Ngo'o au cours d'une session de l'Académie du RDPC, à Bertoua le 26 mai dernier.

Les travaux de Bertoua étaient articulés autour de quatre exposés de trois personnalités ressources. D'abord Edgard Alain Mebe Ngo'o, ministre des Transports, désigné par le Comité central pour coordonner et superviser cette session de l'Académie du RDPC à l'Est. Il est revenu sur « les relations entre les organes de base » et « le RDPC face à l'unité nationale et la stabilisation du Cameroun ».

D'où il a prescrit le renforcement du leadership du parti au pouvoir à l'Est. Puis, le directeur des organes de presse du RDPC, Christophe Mien Zok, a entretenu l'assistance sur « le fonctionnement des organes de base du parti ». Enfin, Honoré Toukoulou a exposé sur « la préparation des échéances électorales à venir ». A l'ouverture de cette seconde session, Janvier Mongui Sossomba, chef de la délégation permanente régionale du RDPC à l'Est a éclairé les séminaristes sur les enjeux desdites assises.

« En vous formant sur la compréhension de l'organisation et du fonctionnement du parti, de ses organes de base, et des missions des délégations régionales et départementales, le RDPC à l'Est entend conserver tous les 33 conseils municipaux qu'il contrôle, tous ses 11 députés et au moins 9 des 10 sénateurs qu'il a ».