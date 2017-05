Cameroun: Sud - Pour une stratégie gagnante

Les travaux ont essentiellement porté sur des questions d'actualité politique inhérente à la vie même du parti, à sa position sur des questions relatives à la vie de la nation, tels que la sécurité, le vivre-ensemble, le multiculturalisme... et, bien sûr, sur la perspective d'une participation massive et gagnante aux consultations électorales à venir. Dans son mot d'ouverture, Jacques Fame Ndongo a souligné l'importance de la formation, qualifiée d'indispensable pour « relever le niveau des militants à la vie politique ». Pour Madeleine Tchuinte, les instances du parti ont pris l'option de moderniser le RDPC, pour ce, il est question de « passer à la vitesse supérieure ».

Forte mobilisation, vendredi dernier, à Ebolowa. Une fois encore, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC) a battu le record d'appel des plus hauts responsables de ses différentes structures opérationnelles. Ils étaient là, dans leur immense majorité, à la maison du parti RDPC de Nko'ovos, autour de Jacques Fame Ndongo, chef de la délégation permanente régionale du Comité central pour le Sud et Madeleine Tchuinte, ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, en sa qualité de coordonnateur et conférencier principal des travaux de la deuxième session de l'Académie du RDPC.

La vie du parti et les questions de développement étaient, entre autres sujets, au centre d'un séminaire d'imprégnation et d'information tenu vendredi dernier à Ebolowa

