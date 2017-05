Cameroun: Pipeline Tchad-Cameroun - Déjà 9 milliards de F perçus

S'agissant de la gestion des pollutions, le communiqué nous apprend qu'une signature de contrat avec la société C.S.C Business a été faite pour l'aménagement du site et la construction d'un hangar devant abriter du matériel de lutte contre les déversements accidentels d'hydrocarbures au Centre de lutte contre la pollution par les hydrocarbures de Limbé. Une autre articulation du semestre a été la poursuite du contrôle par le Cpsp de l'intégrité de son emprise. Il a en outre mené des activités de sensibilisation des autorités locales et des riverains au sujet des risques liés à l'exploitation du Gazoduc Bipaga-Mpolongwe.

Pour expliquer cette baisse du droit de transit, le Cpsp évoque la diminution des volumes de pétrole transportés sur la même période. Compte tenu du niveau toujours bas des cours du pétrole brut à l'échelle internationale, le Comité a encouragé son secrétariat permanent à faire preuve de prudence dans l'exécution de son plan d'actions pour l'exercice 2017. En dehors de l'exploitation et de l'entretien du pipeline Tchad-Cameroun, la session a par ailleurs exploré la feuille de route du comité depuis le début de l'année en ce qui concerne la gestion des pollutions dues aux hydrocarbures et suivi environnemental de l'exploitation du Gazoduc Bipaga-Mpolongwe.

Au premier trimestre 2017, le droit de transit du pétrole tchadien sur le territoire camerounais, via le pipeline Tchad-Cameroun a culminé à 9,01 milliards de F. Un montant en chute de 1,8 milliard de F par rapport aux 10,8 milliards de F obtenus sur la même période en 2016. C'est la principale information qui ressort de la revue des activités menées par le Comité de pilotage et de suivi des Pipelines (Cpsp) au cours du premier trimestre de l'exercice 2017.

