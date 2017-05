Cameroun: Football féminin - La présidente de la ligue est connue

Hélène Bisong Tabi a été portée à la tête de l'institution au terme du scrutin qui s'est déroulé vendredi dernier à Yaoundé.

Hélène Bisong Tabi, épse Sakwe est la première présidente de la Ligue spécialisée de football féminin. Elle a été élue au terme du scrutin organisé vendredi dernier à Yaoundé. Hélène Bisong Tabi, seule candidate, conduisait une liste consensuelle. Sur les 19 membres du corps électoral, un seul était absent lors du vote. A ses côtés, la présidente élue aura comme adjointe, Céline Eko Mendomo, présidente sortante de la désormais défunte commission du football féminin à la FECAFOOT.

Parmi ses objectifs, la nouvelle équipe dirigeante veut notamment œuvrer pour la vulgarisation du football féminin en milieu scolaire et dans les régions les plus reculées du pays. « La transparence sera notre maître-mot. Actuellement, il y a beaucoup de carences dans le football féminin camerounais. Pourtant, les talents existent. Nous voulons porter cette discipline plus haut. L'une de nos priorités sera de mettre les choses en place afin que la ligue soit fonctionnelle », a déclaré Hélène Bisong Tabi.

Et celle-ci d'ajouter : « Nous allons également voir comment mettre les différentes modalités en place pour améliorer les conditions salariales des joueuses ». La présidente de la toute jeune Ligue spécialisée de football féminin n'est pas une inconnue dans la discipline où elle est présente depuis une trentaine d'années. En effet, Hélène Bisong Tabi a été entre autres, présidente de la commission du football féminin à la FECAFOOT de 2009 à 2014, vice-présidente de la ligue régionale du Sud-Ouest et présidente du club PWD de Kumba.

Créée lors du Comité exécutif de la FECAFOOT en décembre 2016, la Ligue spécialisée de football féminin sera chargée notamment de l'organisation et du développement de la discipline, de manière autonome. Quant aux élections à la Ligue spécialisée de football jeune, elles ont été reportées à une date ultérieure. Seuls 9 délégués sur 19 étaient présents lors du scrutin initialement prévu samedi dernier.

Les promesses d'un nouveau départ

Le football féminin tient donc désormais sa Ligue spécialisée à l'issue de l'assemblée générale élective de vendredi dernier. Enfin, pourrait-on dire, avec un soulagement somme toute compréhensible. Considéré comme une énorme surprise par certains et une consécration logique pour d'autres, le choix d'Hélène Sakwe pour présider aux destinées de cette nouvelle structure constitue en soi une mini-révolution. Elle a d'autant plus déjoué la plupart des pronostics que la succession de l'emblématique Céline Eko ne semblait plus imminente, à force de traîner en longueur.

Toutes les spéculations ayant précédé l'élection ne remettent évidemment pas en cause les mérites de l'ancienne vice-présidente de la ligue provinciale de football de la région du Sud-Ouest qui avait aussi officié auparavant comme vice-présidente de la Commission nationale du football féminin que vient de remplacer la Ligue professionnelle de football féminin. On aurait tort de réduire cette mutation à la seule dimension sémantique. Car plus qu'un changement de dénomination, la création de la Ligue semble marquer une volonté de rupture avec une vision et un mode de fonctionnement obsolètes et visiblement inadaptés aux exigences du football moderne.

Si la pratique du ballon rond chez les femmes est devenue une réalité qui s'enracine progressivement au Cameroun avec un championnat plus ou moins régulier et l'existence des sélections nationales aguerries composées d'éléments talentueux qui ont porté haut les couleurs du pays lors des compétitions internationales, le football féminin dans l'ensemble peine à trouver ses marques. Evoluant jusqu'ici sans structures solides, sans infrastructures et sans ressources à la hauteur des ambitions affichées, cette catégorie est considérée à juste titre comme le parent pauvre du football camerounais.

Le palmarès élogieux des Lionnes indomptables ne peut pas faire perdre de vue les difficultés rencontrées dans l'encadrement des joueuses dont la survie dépend souvent de la générosité de quelques mécènes. Intervenant près de six mois après la Coupe d'Afrique de football dames que vient d'accueillir le Cameroun, le changement opéré à la tête du football féminin vise à donner une nouvelle impulsion à une discipline qui, malgré quelques faits d'armes isolés, brille jusqu'ici par son amateurisme. D'où les attentes suscitées par la nouvelle patronne de la Ligue qui entend « révolutionner le football dames » avec des méthodes qui ont déjà fait leurs preuves ailleurs.

Mais il lui faudra plus de professionnalisme et de volonté pour sortir de la routine en appliquant les recettes d'un management par objectifs. La création des clubs structurés, l'organisation d'un championnat professionnel, la recherche des sponsors et la mobilisation des ressources sont quelques-uns des défis qui interpellent la nouvelle présidente de la Ligue spécialisée qui n'a plus de temps à perdre pour traduire dans les faits son programme d'action.