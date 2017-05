Maroc: Fakhir pris de court par Hasbane

Le nord du Maroc est secoué depuis six mois par une forte contestation après la mort d'un vendeur de… Plus »

Le CAK et l'IRT ont assuré l'essentiel, en disposant respectivement de l'OCK (1-0) et de l'AS FAR (2-1), tandis que la JSKT et le KAC, relégués en D2, se sont quittés sur un désolant nul blanc.

Il y a lieu de noter que six rencontres de cette ultime manche du championnat national de football, dit Botola Maroc Telecom D1, sans enjeu d'ailleurs, ont été programmées jeudi et vendredi.

Le DHJ a été le dernier adversaire qu'a affronté M'Hamed Fakhir en tant qu'entraîneur des Verts. Et pour son ultime match sur le banc rajaoui, Fakhir et ses protégés sont en droit de se targuer de leur bonne opération après avoir surclassé l'équipe jdidie sur le large score de 4 à 1.

