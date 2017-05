Cameroun: Le maïs des marécages flambe

Ce n'est pas encore la saison. « Raison pour laquelle nous sommes obligés de le vendre cher », ajoute la vendeuse du marché d'Etoudi. Toujours d'après ces marchandes, les périodes de forte abondance de ce produit sont les mois de juillet et d'août. A cette période, le coût va subir une réduction. Les épis vont augmenter sur les étals. « Pendant ces mois, le maïs frais sera moins cher. Le tas que je vends aujourd'hui à 500 F coûtera même 1000 F. Le montant du filet sera même à 5000 F. Et, il ne sera pas nécessaire de débourser une importante somme pour manger le maïs », poursuit-elle.

Un produit rare et cher depuis près d'un mois dans les marchés. Il faudrait donc débourser 3000 F pour l'achat du maïs, les légumes seront pris à 1000 F et le reste ira dans l'achat des noix de palme. Au marché de Mvog Atangana-Mballa par exemple, les vendeuses proposent des petits tas, constitués de sept petits épis de maïs maximum à 500 F. Les tas de cinq gros épis valent 1000 F. Les moyens vont de six à huit épis au même prix.

