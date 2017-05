Cameroun: Juin de tous les défis pour les Lions

Le Maroc, la Colombie et la Coupe des confédérations au menu du prochain mois. Les éliminatoires de la CAN 2019 Pour la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2019, le Cameroun affrontera à Yaoundé le Maroc le 10 juin prochain.

Une rencontre sans grand enjeu pour le pays hôte de la compétition, puisque qualifié d'office, il est vrai. Mais il s'agit d'une rencontre de prestige pour le champion d'Afrique qui a également l'occasion de se faire les dents en attendant les échéances plus importantes. Le sélectionneur national aura l'opportunité de tester son groupe et ses nouvelles recrues. Et psychologiquement, une victoire face aux Lions de l'Atlas sera un avantage.

D'autant que le Cameroun reste sur une défaite en amical contre la Guinée en mars dernier (2-1). Le match amical contre la Colombie Avant de se jeter dans la bataille russe, le Cameroun va disputer un match amical contre la Colombie le 13 juin prochain en Espagne. Une rencontre qui devrait permettre aux Lions indomptables d'être fixés sur leur niveau au plan international. Classée 5e mondiale, la Colombie, quart de finaliste de la dernière Coupe du monde est un sérieux sparring-partner. D'autant que les Lions affronteront une équipe sud-américaine durant la Coupe des confédérations.

La Coupe des confédérations C'est le rendez-vous le plus important du mois de juin pour les Lions indomptables. Le Cameroun, dans son costume de champion d'Afrique, va en effet représenter l'Afrique lors de la coupe des Confédérations (17 juin au 02 juillet) en Russie. Et l'équipe d'Hugo Broos n'aura pas la tâche facile dans ce tournoi réunissant les champions de chaque confédération, en plus du pays organisateur et du champion du monde. Le Cameroun va en effet débuter le 18 juin face au Chili avant d'enchaîner, le 22 juin avec l'Australie et enfin l'Allemagne, trois jours plus tard.

La nouvelle équipe administrative Difficile de faire fi du contexte dans lequel les Lions indomptables entrent en stage. Il faut dire que le scandale baptisé « Bruxellesgate » est encore dans les esprits et tout le monde attend de voir si Hugo Broos et ses joueurs ont dépassé cet évènement. Surtout que la nouvelle équipe administrative nommée après les incidents de la Belgique fera ses premiers pas. Le nouveau coordonateur des sélections nationales, Koa Luc, devra mettre l'équipe dans les meilleures conditions pour éviter les couacs. Tout comme le nouvel agent comptable, Mr Abolo. Il est clair que la moindre erreur ne sera plus tolérée.