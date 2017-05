Cameroun: Jus de fruits - Les locaux gagnent leur place

Les grandes surfaces et autres boulangeries commercialisent de plus en plus ces boissons fabriquées par des petites unités camerounaises.

Jus de raphia, de gingembre, de corossol, de la passion, d'oseille et de banane. Voilà quelques nouvelles boissons de fruits naturels, made in Cameroon de plus en plus commercialisées dans les grandes surfaces du pays. Des jus qui volent un peu la vedette à ceux vendus habituellement dans les rayons des supermarchés contenus dans des briques et sachets.

Les nouveaux jus ont quelque chose de particulier : ils sont bio et naturels à 100%, fabriqués avec des conservants naturels comme du citron. « Ils sont pressés et il n'y a pas d'ajouts industriels », explique Valérie Ngono. Ce chef d'entreprise de fabrication de ces jus vient de gagner un grand marché dans l'un des supermarchés en vue de la ville de Yaoundé. « Je livre ces boissons dans les grands hôtels de Yaoundé et de Douala et quelques magasins », explique-t-elle. Pour la plupart des responsables, c'est une opportunité de proposer des fruits de ce type puisque les clients en raffolent plutôt et en redemandent.

Vendredi dernier dans un supermarché du centre de ville à Yaoundé, on pouvait voir une demi-dizaine de ces jus locaux exposés sur les étagères dans des contenants en bouteilles cassables de 33 cl. Les prix varient entre 500 et 990 F. « Ça dépend du parfum », explique Raoul Nzuassa Nzengue, directeur adjoint du supermarché. Dans d'autres supermarchés des quartiers Mvan, Ngousso, Bastos et ailleurs, on trouve également de jus de fruits. Mais comme le fait remarquer le directeur général dudit commerce, il y a quand même une différence. Bien que les marques locales soient appréciées, certaines ne sont pas des pur jus, c'est-à-dire du pressé.

« Ce sont essentiellement des jus à base de concentrés de fruit, le nectar. La plupart de ces jus sont fabriqués de manière industrielle. Louise Nouanegue, président directeur général d'une entreprise de fabrication de jus de fruits naturels, indique qu'il faut beaucoup investir dans ce secteur et avoir des marchés. Elle s'est spécialisée dans la confection de quatre parfums, gingembre, ananas, goyave et raphia, qu'elle livre dans de nombreux supermarchés du pays.