Congo-Kinshasa: Lomami - L'assemblée provinciale demande « l'éradication » des miliciens de Kamuina Nsapu

La violence et l'instabilité aux Kasaï avaient débuté en août 2016 après la mort du chef traditionnel Kamuina Nsapu lors de combats avec les forces de sécurité à Tshimbulu. La situation s'est par la suite détériorée, occasion environ 3 300 morts, selon le député Delly Sessanga. Il a entre autres sollicité une intervention de la MONUSCO et de la communauté internationale pour arrêter ce drame.

« La situation a évolué jusqu'en janvier 2017. Nous avons aujourd'hui 1 900 familles en déplacement, 2 000 maisons incendiées, nous avons raté la vaccination et les épreuves préliminaires de l'examen d'Etat. La situation sociale et économique est catastrophique », a noté Patrick Baluba.

« Nous attendons l'éradication de ce phénomène qui insécurise toute notre population. Notre province est charnière entre l'Est et l'Ouest. Si cette question n'est pas maitrisée à temps, elle peut avoir des répercussions sur environ 7 provinces », a alerté le président de l'assemblée provinciale de Lomami, Patrick Baluba, dans un point de presse tenue dimanche 28 mai à Kinshasa.

