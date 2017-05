Sénégal: Coupe de la ligue - US Ouakam vs Stade de mbour, l'affiche finale

L'US Ouakam a décroché samedi le ticket pour la finale de la Coupe de la Ligue en remportant la demi-finale qui l'a opposé au stade Demba Diop à l'équipe de Dakar Sacré Cœur. Les Ouakamois se sont imposés à l'issue des tirs aux buts (4-3) après 120 minutes de jeu soldés par un match nul et vierge (0-0). Les Ouakamois affronteront en finale le Stade de Mbour qui s'est défait dans l'autre demi-finale disputée hier, dimanche, au stade Caroline Faye, de Niary Tally, (2-1, après prolongations).

Les Ouakamois ont dû attendre l'épreuve fatidique des tirs aux buts pour se défaire d'une accrocheuse équipe dakaroise évoluant en Ligue 2. Malgré une domination dans les duels et sur le plan physique, les Ouakamois ont eu toutes les peines pour concrétiser la multitude d'occasions franches qu'ils se sont créée surtout en première période.

A l'image de celles manquées par Moussa Kane à la 23ème minute. Entrés un plus dans la partie, les joueurs de Dakar Sacré cœur ont réussi à retrouver plus d'allant. Mais comme leurs adversaires du jour, ils vont également pêcher par manque d'efficacité dans le dernier tiers de la zone adverse. Réduits à dix après l'expulsion de Kalmine Corréa, les Dakarois ne tardent pas toutefois à subir les assauts des Ouakamois qui, avec Razak Bousso Diop (78ème) et ensuite avec Pape Sène (81ème) n'en profitent pas.

Après le temps réglementaire soldé par un score nul et vierge, les deux équipes vont encore se neutraliser dans les prolongations. Il fallait attendre l'épreuve fatidique des tirs au but pour voir l'union sportive de Ouakam s'imposer sur la marque de (4 TAB 3) et se qualifier à la finale prévue au mois de juillet. Les Ouakamois ont été rejoints en finale par le Stade de Mbour qui a battu hier, dimanche 28 mai, au stade Caroline de Faye de Mbour, l'équipe de Niary Tally.

Après le temps réglementaire clôt sur un score de parité (1-1), les Stadistes finissent par s'imposer dans les prolongations sur la marque de ( 2-1).