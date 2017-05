Afrique: Mondial U 20 - Le Sénégal assure l'essentiel et hérite du Mexique

Le Sénégal et l'Equateur ont fait match nul lors de la dernière journée de la phase de groupes. Les Lionceaux sont donc qualifiés pour les huitièmes de finale où ils rencontreront le Mexique (2ème du groupe B avec 4 points), derrière le Venezuela. Ce sera le 1er juin à partir de 16h 30 (20h 30 GMT). En revanche, l'aventure s'arrête là pour les Sud-Americains. La Zambie, championne d'Afrique en titre a aussi composté son ticket pour les 8èmes en terminant première de la poule C devant le Portugal et le Costa Rica. En revanche, les Sud-Africains sont éliminés.

Parmi tous les groupes de République de Corée du Sud 2017, la poule F aura été la plus équilibrée et indécise. Si dans les autres groupes, une équipe a pu, à chaque fois, s'assurer son billet pour les huitièmes de finale avant même la dernière journée de la phase de groupes, les quatre équipes de la F étaient toutes candidates pour un billet pour le deuxième tour. Sénégal et Équateur notamment, qui s'affrontaient hier, dimanche 28 mai à Jeonju.

Obligées de gagner pour éviter tout calcul, les deux équipes n'attendaient pas pour se projeter vers l'avant et chercher l'ouverture. A ce petit jeu, l'Equateur était la plus menaçante, Joao Rojas (6'), Bryan Cabezas (17') et Herlin Lino (45') se créant les meilleures occasions sans pour autant faire évoluer le score. En face, Habib Gueye avait été le plus dangereux (43') à l'issue d'une première mi-temps vivante mais vierge de but.

La deuxième période était plus équilibrée, mais pas moins passionnante. Le ballon voyageait d'un but à l'autre, sans toutefois que les filets ne tremblent. Et quand un but était enfin marqué, l'arbitre assistant-vidéo l'annulait (54') pour une faute sénégalaise sur le gardien équatorien. Les dix dernières minutes voyaient l'El Tri faire le siège du but de Mamadou Mbaye. Mais le gardien enchaînait les arrêts décisifs pour préserver le score... et la qualification.

Ainsi, comme il y a deux ans, à Nouvelle-Zélande 2015, le Sénégal a connu la victoire, la défaite, et le nul au cours de son parcours en phase de groupes. Décidément, il existe entre les deux générations d'étranges similitudes, voyez plutôt !

Le casting des huitièmes est complet

On connaît le nom des 16 équipes qualifiées pour les huitièmes de finale. L'Arabie Saoudite égale sa meilleure performance grâce à un but tardif. La Nouvelle-Zélande, les États-Unis, le Sénégal et l'Allemagne compostent également leur billet.

LE FILM DE LA JOURNÉE

L'emballage final de la phase de groupes de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA, République de Corée 2017 a été riche en émotions alors que le casting des huitièmes de finale est désormais complet. Tout était encore possible dans le Groupe F avant la dernière journée, un seul but dans les deux matches pouvant complètement rebattre les cartes du premier tour de la phase à élimination directe.

La France, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis, le Sénégal et l'Arabie Saoudite seront tous au rendez-vous, tandis que le Honduras, le Viêt-Nam et l'Équateur ont fait leurs adieux à la compétition. D'autres équipes ont également connu, sans jouer, des fortunes diverses. Le succès du Honduras a ainsi propulsé l'Allemagne en huitièmes de finale, alors que l'égalisation de l'Arabie Saoudite en deuxième mi-temps a brisé les espoirs de l'Argentine, éliminée dès le premier tour pour la deuxième fois consécutive.