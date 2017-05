Afrique: Tirage au sort Afrobasket féminin 2017 - Le Sénégal, dans la poule B

Il sera en concurrence avec le Cameroun, finaliste à domicile de la dernière édition, la Tunisie, l'Angola, plusieurs fois championne d'Afrique, la Côte d'ivoire et un dernier pays qui devrait bénéficier de la wild card de la Fiba (invitation). La première phase du tournoi se jouera sous forme de championnat et les deux premières équipes de chaque groupe se qualifieront pour les quarts de finale. La 23ème édition de l'Afrobasket aura comme principal enjeu la qualification des deux équipes finalistes aux prochains championnats du monde prévus en 2018 en Espagne.

Le tirage au sort qui a été effectué, ce samedi 27 mai, dans la capitale malienne, place les Lionnes à côté du Nigéria, de la Guinée, du Mozambique et d'une cinquième équipe qui sortira victorieuse du prochain tournoi de la zone 4. Il faut noter, le Sénégal et le Nigeria, les plus titrés sur le continental, feront figure de favoris pour le leadership de ce groupe à côté des ceux considérés comme les «non gradés» du gotha du basketball continental notamment les équipes guinéennes et Mozambicaines.

