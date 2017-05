Ile Maurice: Les habitants déplorent l'état «pitoyable» de la plage

Autre facteur qui dérange et qui met la sécurité en danger : les marchands de poissons. Comment ? «Ils nettoient et jettent tous les déchets sur la plage ou au bord de l'eau», explique Vivek. Souvent, dit-il, «pikan pwason pik dan lipié dimoun ek mem bann zanfan viktim de sa». Idem pour les dizaines de marchands qui vendent de la nourriture. «Je ne suis pas contre le fait que ces gens travaillent ici, ils se débarrassent de leurs eaux usées sur la plage, ce n'est pas hygiénique.»

«Cela fait plus de 15 ans que nous faisons face au problème d'érosion. Si à Trou-aux-Biches, par exemple, on a pu prendre une action radicale, pourquoi rien n'a été fait sur la plage de Grand Baie ?» s'interroge Vivek, un habitant du village. Pourtant, selon lui, c'est une des plages les plus prisées dans le Nord par les touristes et on aurait dû l'embellir.

Les habitants de Grand-Baie montent au créneau. Ils en ont plus qu'assez de tous les problèmes auxquels ils doivent faire face sur la plage de la région. Le manque de points de lumière, l'érosion, le manque d'hygiène ou encore les chiens errants omniprésents... Les habitants soutiennent avoir attiré l'attention des autorités et du président du conseil de village à ce sujet, mais selon eux, rien n'a été fait jusqu'ici.

