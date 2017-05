C'est le 31 mars que ces employés avaient été informés qu'ils allaient être licenciés à partir du 1er avril. Sur les 23 employés, cinq d'entre eux ont accepté la compensation offerte par la compagnie hors taxes, le vendredi 26 mai. Le syndicaliste a affirmé que l'action de la MDFP est illégale et qu'un recours à la justice est fortement envisagé. «Zot in kass contrat bann employés. Sé ene fot grav». Et d'ajouter que «selon la section (67) de l'Employment Rights Act, l'employeur est passible d'une amende ne dépassant pas Rs 10 000 et d'une peine d'emprisonnement d'un an».

