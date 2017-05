Ile Maurice: Canada - Justin, 6 ans, petit passionné du marathon

Et pour encourager les deux coureurs, l'épouse de Denis et son benjamin étaient aussi présents. Pour l'occasion, la famille Valery a fièrement enfilé des maillots sortis tout droit de l'île Maurice aux couleurs du quadricolore.

«Nous habitons au Québec et cela nous a pris environ 2 h 30 en voiture pour aller à Ottawa», relate Dénis. Evidemment, le déplacement en valait la peine car le 2k d'Ottawa est reconnu pour être une course conviviale, où les jeunes de moins de 14 ans partagent ensemble leur passion commun. Même les bébés en poucette étaient au rendez-vous.

Une course qui comptait 4 300 participants. C'est en compagnie de son père, Dénis, un Mauricien établi au Canada depuis dix ans, qu'il a parcouru les 2 kilomètres dans la joie et la bonne humeur.

Des médailles ? Il en a près de 50 et, bien sûr, il ne compte pas s'arrêter là. Justin, six ans, est un adepte de la course. Et ce, depuis l'âge de trois ans. Et le samedi 27 mai, c'était sans surprise qu'il a participé au célèbre 2K d'Ottawa.

