Afrique du Sud: Roche Bobois - L'aventure se poursuit à Johannesburg

L'émigration commerciale se confirme davantage pour le Mauricien Bernard Fanchette et son épouse, Sandrine, originaire de la France.

Le couple qui opère Roche Bobois à Maurice s'apprête à inaugurer un second magasin sous cette franchise en août à Johannes- burg en Afrique du Sud. Le premier ayant été ouvert dans ce pays à Cape Town, en septembre 2015. Et la réussite enregistrée par l'enseigne française à Maurice y serait pour quelque chose.

En effet, lorsqu'en 2011- 12, Sandrine et Bernard Fanchette, qui sont à la tête du groupe Vivere spécialisé dans l'ameublement haut de gamme, négociaient auprès de la société Roche Bobois un projet de franchise pour Maurice et l'Afrique du Sud, ils n'étaient pas nombreux à parier sur leur chance de réussite pour la seconde destination. D'ailleurs, souligne Bernard Fanchette, une des conditions qui lui ont été imposées pour justifier l'implantation éventuelle de l'enseigne en Afrique du Sud était d'être capable de se prouver aux yeux de la direction de la société au bout d'une période de deux ans.

Le passeport du couple Fanchette pour l'Afrique du Sud dépendait de la performance du showroom de Maurice comparativement à celles des 15 autres se trouvant dans les pays de la zone Afrique et du Moyen-Orient. Au final, avec la branche locale, ils sont parvenus à se classer en quatrième position derrière les enseignes de la même marque à Tel Aviv en Israël, à Dubaï des Émirats Arabes Unis et à Casablanca au Maroc.

À Maurice, le couple Fanchette confie les opérations de Vivere à ses collaborateurs, formant ainsi une équipe de 25 personnes. Les activités du groupe comprennent entre autres la gestion du showroom Roche Bobois situé dans le centre commercial de Forbach, un magasin de quelque 600 mètres carrés à Trianon et qui, depuis 2010, commercialise des produits de cuisine pour la franchise Mobalpa.

Vivere Living, qui est le porte-drapeau du groupe dans le domaine du mobilier, a démarré ses activités en 2007, avec pour but de fournir à la clientèle locale des marques auxquelles elle n'a pas accès. L'ameublement provenait d'Asie et était destiné à un marché de gamme moyenne. Calligaris, Athezza, Bultex font partie de la liste de marques représentées par Vivere Living.

L'implantation de Roche Bobois au coeur du marché niche du mobilier de luxe à Johannesburg n'a pas été faite au petit bonheur, ayant été précédée par l'ouverture d'un magasin à Cape Town. «Notre but consiste à servir la clientèle de Johannesburg qui est un hub dans le domaine de l'immobilier haut de gamme et, à partir de l'Afrique du Sud, cibler la clientèle des pays limitrophes notamment l'Angola, le Botswana, la Namibie et le Nigeria», déclare Bernard Fanchette. D'ajouter qu'il «espère» attirer cette clientèle, étant conscient que «le potentiel de ces marchés peut s'avérer très aléatoire»

L'enseigne Roche Bobois paraît déjà officiellement sur la liste des 69 magasins de meubles ou de décoration intérieure de Krammerville, le rendez-vous de l'immobilier de luxe sud-africain. Elle côtoie ainsi African Queen Studio, Begin With the End In Mind, Blockhouse, JVB Furniture, Coffee & Sawdust ou les plus connus Weylandts, Lusso, SHF et Ligne Roset. Krammerville se trouve à proximité de Sandton, un faubourg de la banlieue de Johannesbourg, dans la province de Gauteng. Au fil du temps, Sandton est devenu le centre d'affaires le plus important de l'Afrique du Sud. Il tire sa réputation du pouvoir d'achat de ses habitants et des touristes qui s'y rendent

Du reste, les atouts du couple à Johannesburg seront les mêmes que ceux qui ont permis à la franchise Roche Bobois à Maurice de relever les défis de performance exigés par la société mère. Ils sont, entre autres, une politique de prix qui sait s'adapter au pouvoir d'achat de la clientèle sans toutefois mettre en péril la position dont jouit le label sur le marché global de l'ameublement de luxe. «Tous nos produits sont fabriqués en Europe. Les canapés sont de fabrication italienne. Une grosse partie des produits vient de France et le reste du Portugal. Le souci de proposer des produits de qualité est au centre de nos préoccupations. C'est une recette qui marche très bien», soutient Bernard Fanchette.