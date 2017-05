Ile Maurice: La tablette de Danielle Selvon «volée» de sa valise

L'émigration commerciale se confirme davantage pour le Mauricien Bernard Fanchette et son épouse,… Plus »

Selon la députée, elles revenaient de La Réunion à bord du vol MK 249, dimanche soir, lorsqu'elles ont constaté que les appareils ont disparu. «J'ai dû attendre longuement dans le VIP Lounge pour avoir ma valise. La tablette n'y était plus quand j'ai pris possession de ma valise», explique-t-elle. Doris Félix qui, poursuit-elle, n'est pas passée par le VIP Lounge a eu la même désagréable surprise. La députée exige qu'Air Mauritius et les autorités aéroportuaires visionnent les caméras de surveillance de l'aéroport afin de retracer l'appareil. «Ma tablette contient des informations très sensibles», a confié Danielle Selvon.

