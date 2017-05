Sénégal: Affrontements entre douaniers et des jeunes de Thiemping - Le gouverneur de matam éteint le feu

"Les douaniers, dans l'exercice quotidien de leurs missions, à travers les régimes et procédures qu'ils mettent en œuvre, et de par leur présence à la frontière pour lutter contre la fraude sous toutes ses formes, se positionnent en vaillants soldats de l'économie", a-t-il déclaré.

L'autorité administrative qui intervenait devant les officiels de toutes les unités mobiles des douanes convoquées en réunion à la gouvernance, les a signifiées du soutien de l'Etat dans l'exécution de leur travail. A travers ce message clair de soutien qu'il entretiendra à l'endroit des douaniers, le gouverneur de région, y confondra, tous les éléments des forces de défense, de sécurité et du développement économique et social. En mettant en relief «le remarquable travail abattu par la douane, la police et les eaux et forêts, au niveau des localités transfrontalières».

Le gouverneur de Matam, Oumar Mamadou Baldé a adressé en réunion "ses vives félicitations à l'ensemble des agents des forces de défense, de sécurité et du développement économique et social", qui selon lui, remplissent des missions sur l'étendue de la région.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.