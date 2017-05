Sénégal: Intégration de "Initiative 2017" à Mankoo Taxawu Sénégal - Moussa Tine accuse Aïssata Tall Sall

La mairesse de Podor, Aïssata Tall Sall serait responsable de sa mise à l'écart dans les discussions qui ont abouti non seulement au lancement de "Initiative 2017", mais aussi au rapprochement entre ladite plateforme et certains leaders de Mankoo Wattu Sénégal. De l'avis du leader de l'Alliance démocratique Pencoo (Apd), Moussa Tine, invité de l'émission Objection de la radio Sud Fm d'hier, dimanche 28 mai, Aïssata Tall Sall a préféré rompre tout contact avec eux à un certain moment.

Les leaders de la plateforme "Initiative 2017", composée pour la plupart des responsables de la coalition Taxawu Dakar, sont sortis de leur réserve après les accusations portées contre eux par la mairesse de Podor, Aïssata Tall Sall. En effet, le patron de l'Alliance démocratique Pencoo (Apd), Moussa Tine a tant soit peu rejeté la faute sur le leader de la coalition "Osez l'avenir" qui leur a reproché d'avoir cavaler seul pour, tout d'abord, le lancement de ladite plateforme, qu'ils avaient pourtant commencé à mettre en place ensemble, mais aussi pour s'être rapproché des leaders de Mankoo Wattu Sénégal pour mettre sur pied Mankoo Taxawu Sénégal.

Invité de l'émission politique Objection de la radio privée Sud Fm du dimanche 28 mai, Moussa Tine, l'un des membres fondateurs de la plateforme, explique que la mairesse de Podor a décidé, à un moment, «de rompre le contact, au delà même du décès (sa mère, Ndlr) qu'elle a subi». Selon lui, toutes les tentatives d'entrer en contact du leader de "Osez l'avenir" sont restées vaines, parce qu'elle était injoignable au téléphone. Qui plus est, «elle ne répondait pas à nos sms», précise-t-il. D'ailleurs, à son avis, c'est à cause de cela que le lancement de la plateforme "Initiative 2017" a été retardé. Pis, l'idée émise par le maire de Dakar, Khalifa Sall, notamment de lui envoyer certains leaders politiques pour lui parler afin de démarrer les discussions avec les autres responsables de Mankoo, n'a pu prospérer, a-t-il confié.

Donc, Moussa Tine semble rejeter la faute sur Aïssata Tall Sall, qui a préféré aller aux élections législatives sous sa propre bannière. D'ailleurs, il révèle que des choses ont été dites sur la mairesse de Podor, sans pour autant en dire plus. Toutefois, il a précisé qu'à leur niveau, ils avaient refusé de croire à ces allégations, préférant attendre d'y voir un peu plus clair avec la concernée.

Pour rappel, lors du lancement de son mouvement "Osez l'avenir", Aïssata Tall Sall avait soutenu que «c'est pendant que je vivais ce moment de deuil que j'ai appris que des gens qui étaient avec nous pour cette Initiative 2017, ainsi que d'autres camarades, sont partis lancer cette Initiative, pour en faire, non seulement un mouvement de soutien à Khalifa Sall et qu'en plus, il va aller avec Manko».

NEGOCIATION AUTOUR DE LA TETE DE LISTE DE MANKOO : Moussa Tine reconnait le blocage

La tête de liste de la coalition de l'opposition, Mankoo Taxawu Sénégal (Mts) constitue, entre autres, le point qui bloque les négociations au sein de ladite coalition. Ces affirmations sont du leader de l'Alliance démocratique Pencoo (Apd), Moussa Tine, proche du maire de Dakar, sur les ondes de la radio privée Sud Fm, le dimanche 28 mai dernier. Il révèle, par ailleurs, qu'une offre politique est en gestation.

Les informations glanées ça et là sur les raisons du blocage des négociations au sein de la coalition de l'opposition, Mankoo Taxawu Sénégal, s'avèrent réelles. C'est ce que dit, en substance, l'un des membres de cette coalition, à savoir le leader de l'Alliance démocratique Pencoo (Apd), Moussa Tine, qui reconnait que la tête de liste de la coalition constitue un casse tête chinois pour eux. Invité à l'émission politique Objection de la radio Sud Fm hier, dimanche 28 mai, Moussa Tine a indiqué tout de même que les négociations se poursuivent avec notamment l'implication de deux facilitateurs que sont Malick Gakou, président du Grand parti (Gp) et le leader de Rewmi, Idrissa Seck. A son avis, un Comité ad-hoc a été mis sur pied pour essayer de rapprocher les deux camps.

Il réfute ainsi l'information selon laquelle la plateforme "Initiative 2017" aurait quitté la coalition Mankoo.

Sur les raisons de leur prétention à mettre sur la tête de liste nationale leur leader, Khalifa Sall, actuellement en prison, Moussa Tine explique que «le phénomène Khalifa Sall est là». Pour lui, le maire de Dakar incarne un certain nombre de choses et anime aujourd'hui le jeu politique. Mieux, le patron du parti Apd trouve que leur mentor crée une attraction autour de sa personne et de sa situation. Donc, pour lui, Khalifa Sall détient un «avantage personnel et un avantage situationnel». A ce titre, «nous pensons qu'il est aussi bien placé pour être la tête de liste qui peut apporter une valeur ajoutée», se défend-t-il.

Sur les critiques portées à leur encontre par leurs adversaires politiques au pouvoir, notamment leur manque d'offre alternative, Moussa Tine informe qu'il co-préside avec Mansour Sy Djamil, la Commission stratégique mise en place par Mankoo. Il révèle ainsi que ladite commission est en train de travailler sur l'offre qu'il faudra faire aux sénégalais, à savoir «un contrat de législature, comme le dit le président Pape Diop». Mieux, il informe que leur coalition est preneuse de la charte des Assises nationales, tout comme des travaux de la Commission nationale des réformes institutionnelles (Cnri).