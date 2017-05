Sénégal: Pour faire face à la coalition Mankoo - Les Cadres de Benno vont exposer les realisations du Macky

Face aux nombreuses attaques de l'opposition, notamment celle regroupée autour de Mankoo Taxawu Sénégal, le camp au pouvoir ne compte pas baisser les bras en perspective des législatives prochaines. Pour ce faire, elle envisage de mener une communication à même de contredire les accusations et autres arguments de leurs adversaires politiques. C'est du moins ce qu'a révélé le coordonateur de la Coordination des Cadres de Benno Bokk Yakaar, Alpha Bayla Gueye, non moins coordonnateur des Cadres du Parti socialiste (Ps). En effet, en marge du lancement de cette plateforme, Alpha Bayla Gueye a indiqué que leur cadre compte «mettre les bouchées doubles sur les acquis» du régime du président Macky Sall. Il s'agit, à son avis, de livrer la «bonne information» sur les réalisations du régime en place, ainsi que les politiques publiques qui sont en train d'être déroulées par Macky Sall.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.