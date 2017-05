press conference

Le pillage des ressources environnementales et le dérèglement des climats qui s'en suit, sont à l'origine des crises alimentaires sous nombre de cieux. Et cela, les jeunes, membres de la Caravane verte/Horizon 2035, disent en être conscients et s'érigent en bouclier pour circonscrire le péril. Face à la presse hier, dimanche 28 mai à Madina Wandifa, ils ont réaffirmé leur engagement à se déployer dans les 14 régions du pays pour informer et former sur les bonnes pratiques qui protègent la biodiversité sous l'angle du référentiel que constitue le plan Sénégal émergent (PSE).

Cette caravane verte/horizon 2035 se veut une structure de mobilisation et de sensibilisation des communautés à l'échelle du pays en vue de la préservation des ressources forestières et environnementales. L'objectif est de contribuer de façon significative à l'équilibre de l'écosystème dont la perturbation entraine des modifications sur les climats, les saisons et l'alimentation.

Face à la presse hier, dimanche 28 mai, à Madina Wandifa, les membres de ce réseau ont rappelé le sens de leur mission. Mamadou Sidibé Diouf le coordonnateur national de cette caravane verte a déclaré que «la caravane verte/horizon 2035 Save trees (sauver les arbres) est un projet créé par des jeunes sénégalaises et sénégalais qui veulent soutenir le plan Sénégal Emergent dans la lutte contre les attaques environnementales afin de promouvoir la plantation des arbres à l'horizon 2035. Nous comptons travailler avec l'Etat du Sénégal afin de reconstituer notre couverture végétale en collaboration avec les services des eaux et forêts, les universités à vocation agricole, les établissements scolaires, les administratifs, les élus et la population en général».

Mamadou Sidibé Diouf d'ajouter : «nous allons instaurer ce qu'on va appeler l'arbre du Président de la République. Il sera élevé au rang de symbole national que tout le monde va respecter et protéger. Nous souhaiterions que le premier arbre soit planté au centre international de conférence de Diamniadio pour servir de modèle au reste de l'Afrique qui souffre d'un problème de détérioration des climats». «Dans la région de Diourbel nous planterons également l'arbre béni du visionnaire le marabout Cheikh Ahmadou Bamba», note ce jeune professeur d'anglais au lycée de Madina Wandifa en présence de nombreux de ses camarades acquis à la même cause.

Cette première édition est placée sous le parrainage de Dr Cheikh Kanté directeur du port autonome de Dakar, a ajouté Mamadou Sidibé Diouf le coordonnateur national. Dans ce même sillage, Ibrahima Boubacar Dieng le coordonnateur régional de la caravane verte à Ziguinchor rappelle quant à lui, le pillage des massifs forestiers et l'urgence d'une surveillance sentinelle et citoyenne.

La caravane verte/horizon 2035 écarte toute propension politicienne et met l'accent juste la recherche d'une synergie d'action pour protéger l'environnement. «Ce n'est pas de la politique politicienne mais une politique de développement, inclusif et participatif dans le sens de protéger notre environnement. Car, comme vous le savez, nos régions dans le sud du Sénégal souffrent du trafic intense de bois et actuellement seule une synergie permet de circonscrire le mal. Nous n'attendons pas les moyens mais nous sommes réceptifs à tout soutien pour mieux impacter sur nos objectifs. Nous voulons travailler avec le Président de la République et l'aider à la réalisation de ses missions», a-t-il indiqué.

Le lancement national est prévu à Ziguinchor à une date non encore déterminée.