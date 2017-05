Tunisie: Mohamed Regaïeg (directeur technique de la JSK) «Des joueurs vulnérables et fragiles!»

Certes, on pourra épiloguer longtemps sur les raisons qui ont mis le club nordiste dans une pareille situation,… Plus »

Ghailan Chaâlani est un joueur qui a de grandes qualités. Il est excellent dans les balles aériennes et a un bon timing. Sa disponibilité sur le terrain ouvre la voie à ses coéquipiers parce qu'il fixe les défenseurs adverses. Il ne manque pas d'opportunisme et il a brillé au moment propice. Le gardien Ali Kalaï a rassuré ses camarades en défense et on lui reconnaît le mérite du maintien de son équipe grâce à sa présence d'esprit et ses qualités de diriger ses camarades».

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.