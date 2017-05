Sénégal: Journée mondiale des communications sociales - Mgr Benjamin Ndiaye met en garde sur les reseaux sociaux

«Oui pour une utilisation de ces réseaux sociaux mais une utilisation intelligente et professionnelle pour ne pas tomber dans le piège. Ces réseaux sont une tribune ou chacun croit qu'il peut dire ce qu'il veut et à la manière dont-il veut. Alors, il faut faire très attention», a tenu à prévenir monseigneur l'archevêque de Dakar.

À l'issue de ces deux panels introduits respectivement par Essouly Diédhiou, journaliste à la radio espérance Fm et François Xavier Thiaw de la radio sénégalaise, monseigneur Benjamin Ndiaye a pris la parole pour interpeller les acteurs des médias sur leur devoir et leur responsabilité d'information du public.

C'est dans la salle feu cardinal Thiandoum de la cathédrale de Dakar que s'est tenue cette rencontre entre l'archevêque de Dakar, monseigneur Benjamin Ndiaye et les professionnels de l'information et de la communication. La rencontre a commencé par une présentation de deux exposés suivie de débat sur la lettre du Pape François en l'occasion de cette 51ème édition de la journée mondiale des communications sociales placée sous le thème «Ne craint pas, car je suis avec toi», une parole tirée du livre du prophète Isaïe (43, 5).

L'archevêque de Dakar, monseigneur Benjamin Ndiaye a invité les professionnels des médias et de la communication à plus de rigueur dans la collecte et le traitement de l'information. Se prononçant le samedi 27 mai dernier lors d'une rencontre avec les acteurs des médias à l'occasion de la journée mondiale des communications sociales, monseigneur Benjamin Ndiaye a notamment préconisé une utilisation intelligente et professionnelle des informations diffusées dans les réseaux sociaux pour ne pas tomber dans le piège.

