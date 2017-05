Burkina Faso: Montée de la violence - Des artistes-musiciens interpellent le gouvernement

L'Association burkinabè des femmes artistes-musiciennes (ABFAM) et d'autres organisations de la société ont battu le pavé, le 27 mai 2017 pour, ont-elles dit, exprimer leur soutien à l'artiste-musicienne Adja Divine, d'une part, et dénoncer la violence sous toutes ses formes au pays des Hommes intègres, d'autre part.

A l'occasion, elles ont remis une lettre au ministre en charge de la Sécurité et une autre à la ministre de la Femme, de la solidarité nationale et de la famille pour les interpeller sur « les violences multiples et multiformes que subissent les femmes et les hommes au Burkina Faso ! ».

« Trop c'est trop » ; « Je suis Adja Divine » ; « Justice pour Adja » ; tels sont, entre autres, les messages que l'on pouvait lire et entendre le 27 mai dernier sur le Boulevard de l'Insurrection populaire (boulevard France-Afrique).

En effet, suite à l'agression de Adjaratou Diessongo, connue sous le nom d'artiste Adja Divine, acteurs de la société civile et mélomanes se sont donné rendez-vous pour interpeler les autorités afin que justice lui soit rendue.

Partie de « Palace Hôtel » sis à Ouaga 2000, les manifestants ont marché jusqu'à l'alimentation « Les bons amis » où Adja Divine a été brutalisée, humiliée et séquestrée.

Sur le même lieu, attendait la Secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Femme, de la solidarité nationale et de la famille, chargée des affaires sociales, des personnes vivant avec un handicap et de la lutte contre l'excision, Yvette Dembélé, représentant son ministre.

« Nous, femmes et hommes artistes, avec nos sœurs des organisations féminines, et le soutien de toutes les femmes et hommes du Burkina Faso épris de paix et de justice sociale, venons solennellement, par cette déclaration, manifester notre colère et notre impuissance face à la barbarie perpétrée le mardi 23 mai 2017 sur Madame Adjaratou Diessongo alias Adja Divine, artiste musicienne vivant à Ouagadougou », a soutenu Mariame Améty Méria Dramé, présidente de l'Association burkinabè des femmes artistes-musiciennes (ABFAM).

Notre soutien à la victime et notre refus de l'incivisme, de l'impunité et de l'anarchie sont, a-t-elle poursuivi, pour nous, une profession de foi pour vous interpeller encore une fois sur les violences multiples et multiformes que subissent les femmes et les hommes au Burkina Faso.

Après avoir reçu la lettre des manifestants, la Secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Femme, de la solidarité nationale et de la famille, chargée des affaires sociales, des personnes vivant avec un handicap et de la lutte contre l'excision, Yvette Dembélé, a exprimé, au nom du gouvernement, son soutien à la victime. «

Nous avons tenu à être là pour montrer notre solidarité avec nos frères et sœurs qui ont marché ce matin. C'est le même combat que le ministère en charge de la femme et de la promotion du genre poursuit.

Nous sommes là pour dire que nous sommes engagés contre les violences faites aux femmes et à cet effet, nous avons une loi qui prévoit prévention, réparation et prise en charge des victimes de ces violences », a-t-elle indiqué.

Pour Martine Yabré, secrétaire générale de la Coalition femme, paix et sécurité, même si Adja Divine a reconnu avoir refusé d'obtempérer, il n'appartenait pas à la population de se rendre justice elle-même, quel que soit le motif.

Pour elle, ce n'est pas une question de femme, mais une question de droits humains. Elle a invité les Burkinabè à dépasser un certain nombre de comportements et devenir plus humains les uns envers les autres.

Même si les femmes étaient les plus nombreuses à cette marche, nombreux sont les hommes qui ont effectué le déplacement pour réclamer aussi justice pour Adja Divine.

Ali Ponré Premier, Floby, Sana Bob, pour ne citer que ceux-là, ont exprimé leur soutien à la marche et par ricochet leur opposition à la violence. « Je suis sorti pour dire non à ce qu'ils ont fait à ma sœur Adja Divine. Il faut que cela prenne fin », s'est indigné Sana Bob.

En rappel, le 23 mai 2017, Adja Divine, accusée de vol de bébé, a été violemment agressée par une foule mécontente alors qu'elle avait été interpellée par la Police.

Le syndicat de la Police nationale, l'UNAPOL, a d'ailleurs déposé plainte contre elle pour diffamation et refus d'obtempérer (Voir ENCADRE).