Tunisie: Maher Kanzari (entraîneur) - «Un seuil inquiétant»

Certes, on pourra épiloguer longtemps sur les raisons qui ont mis le club nordiste dans une pareille situation,… Plus »

- Ghaïlane Chaâlali : Je suis content pour ce joueur pour tout ce qu'il a accompli à son âge. C'est le joueur le plus régulier à l'Espérance cette saison. C'est un jeune footballeur prometteur qui a bien la tête sur les épaules, et c'est d'ailleurs le secret de sa réussite. Pour moi, Chaâlali est la révélation de la saison.

Il faut leur interdire le banc des remplaçants et les déclarations aux médias. Qu'ils s'en tiennent à leurs tâches et notre football ira mieux.

De plus, ils assistent aux assemblées générales extraordinaires de la FTF et votent des décisions alors qu'ils ne saisissent pas les conséquences. Ce sont ces mêmes délégués administratifs qui ont voté en faveur du système du play-off et du play-out, et nous avons tous vu ce que cela a donné.

D'ailleurs, si on veut combattre ce fléau dans nos stades, il faudra limiter les déclarations officielles aux seuls présidents des clubs. Car ce sont les présidents de section football et autres hommes de main qui mettent la poudre au feu.

Malheureusement, ce comportement de fair-play ne s'est plus produit et nous avons assisté à des scènes de violence qui ont atteint cette saison un seuil inquiétant.

Ce qui m'a marqué le plus et qui fut exceptionnelle, c'est le comportement du public lors du derby de la finale de la Coupe de Tunisie. Les supporters clubistes ont applaudi les joueurs de l'Espérance, bien que leur équipe ait perdu le match.

