Tunisie: Le bac reprend du service

Après une opération de maintenance et de rénovation qui a duré environ une année, un bac a fait peau neuve et repris du service à Djerba, a déclaré la responsable commerciale de la société de maintenance et de rénovation, Sabrine Elloumi.

Selon la directrice régionale de l'équipement et de l'habitat à Médenine, Raja Ajili, les opérations d'entretien et de maintenance ont englobé le système électromécanique du bateau, la salle de commande et le moteur.

«Un autre bac devrait entrer en service incessamment. Les travaux de son entretien devront prendre fin bientôt», a-t-elle ajouté.

«La flotte des bacs de Djerba est composée de 8 bacs dont 4 sont opérationnels», a-t-elle poursuivi.

Après la saison estivale, deux autres bacs seront confiés pour maintenance et rénovation, a-t-il indiqué.

Selon Ajili, la direction régionale de l'équipement et de l'habitat cherche à multiplier le nombre des traversées et à réduire le temps d'attente des bacs, l'objectif étant d'améliorer la qualité des services, particulièrement pendant l'été.

Les opérations de maintenance et de rénovation des bacs ont été accompagnées par la recrutement de 22 nouveaux employés pour améliorer les conditions de travail et promouvoir la qualité des services rendus, a-t-elle dit.