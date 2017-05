Tunisie: Kamel Zouaghi (entraineur du CSHL) - «Stress et crise de confiance»

On a assisté au spectacle de certains clubs passés au play-off mais qui n'ont pas su tenir le coup (USBG et ESM). Le titre s'est logiquement joué entre les deux clubs disposant de plus de moyens financiers: l'EST et l'ESS.

Au play-out, certains clubs ont assuré leur maintien de sitôt, manquant de motivation par la suite. Dans ce championnat, il n' y a ni rythme ni spectacle. Il n' y a que des problèmes et une course démentielle derrière les points.

Parmi ces problèmes, figure l'arbitrage, dont le niveau a été faible, ce qui a créé une crise de confiance. Résultat : les arbitres deviennent stressés. Et c'est à qui se plaindra le mieux parmi les responsables des clubs, que ce soit sur les plateaux télé ou ailleurs. Non, personnellement, je ne crois pas qu'il y ait mauvaise foi de la part des arbitres.

Bref, il y a tant et tant d'enseignements à tirer de cette saison. Malheureusement, personne ne fait son autocritique. Tout le monde met les fautes sur le compte des autres.

A mon avis, trois jeunes joueurs ont tiré leur épingle du jeu cette saison. Ils ont été les meilleurs du lot:

1-Ghaylène Chaâlali : Il a permis à l'Espérance Sportive de Tunis de faire la différence, donnant le tempo et changeant le rythme à sa guise. Il possède par-dessus le marché une grande marge de manœuvre

2-Taha Yassine Kheniss : Il fait tout dans une formation «sang et or» qui a dominé ses adversaires. Il provoque et crée les espaces, n'offre aucun point de repère à ses adversaires et sait se transformer en finisseur implacable

3-Ghazi Ayadi : Quoique son club n'ait pas vraiment tiré son épingle du jeu et n'ait pas participé au rush final pour le titre, il a su répondre aux attentes et mettre la main sur la ligne médiane du CA. Et, ce qui ne gâte rien, c'est un joueur d'avenir qui va beaucoup apprendre et monter en puissance».