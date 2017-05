Tunisie: Les prix sont encore inabordables

Ils ont pointé du doit les dépassements commis par certains commerçants qui n'hésitent pas à tricher sur le poids des produits, et augmentent les prix d'une manière excessive.

Ils ont appelé à la nécessité d'intervenir en ajustant les prix et en intensifiant les opérations de contrôle afin de sanctionner les contrevenants et permettre au citoyen de subvenir à ses besoins en produits de première nécessité. Dans des déclarations à la TAP, ces citoyens ont affirmé qu'ils ne sont plus en mesure d'acheter certains produits tels que l'huile d'olive, les viandes rouges, le poisson, les dattes et certains légumes et fruits.

Et d'expliquer cette hausse des prix par la frénésie des consommateurs, laquelle (frénésie) a encouragé l'apparition d'un certain monopole.

Les prix des produits mis en vente varient entre 5,400D le kilogramme de poulet, 19D le kg de rouget, 28,800D le kg de merlan, 12,500D le kg de dorade, entre 1,5D et 4D le kg de sardine, 9,900 le kg de dattes (Deglet Nour), 1,200D le kg de tomate, 2,300D le kg de piment et 1D le kg de pomme de terre et les prix des viandes rouges varient entre 17 et 21D.

Des commerçants se sont plaints de la baisse de l'affluence des citoyens et ont expliqué cette baisse par l'abondance des marchés anarchiques.