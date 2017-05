Tunisie: Ridha Jeddi (entraîneur adjoint de l'Etoile) - «Une formule aberrante... »

Sur le plan du jeu, il faut avouer que le rythme haché, voire «massacré», des rencontres a fini par porter un grave préjudice à la qualité des performances footballistiques suite à cette interminable histoire de la main courante, l'irruption du public, l'aspect sécuritaire ou même en rapport avec le comportement de certains joueurs qui ont tendance à gaspiller volontairement le temps, croyant ainsi servir leurs équipes.

Finalement, c'est le contraire qui est vrai, puisque seuls la compétition et le jeu peuvent amener à l'amélioration du potentiel footballistique de cette catégorie des joueurs.

D'autre part, je dois relever malheureusement encore une fois l'absence de nos équipes nationales des jeunes des grandes compétitions africaines et internationales, dont tout récemment la Coupe du monde junior.

Dans ce tableau morose, il y a un aspect vraiment positif ayant trait au rééquilibrage des forces entre les 4 grands clubs avec le retour en force notamment de l'EST et du CSS, après une nette domination de l'Etoile durant ces deux dernières années. De plus, les ténors de notre football sont présents dans la phase de poules de la ligue des champions et la coupe de la CAF, ce qui constitue un point grandement positif".

«Ben Amor, Acosta et Sassi : trio gagnant»

"En ce qui concerne les joueurs qui ont émergé du lot, je cite essentiellement Amine Ben Amor qui a confirmé l'étendue de son talent et qui a été d'une régularité et d'un savoir-faire remarquables. Des qualités qui lui ont permis de s'imposer comme un élément incontournable à l'Etoile et en sélection.

Le second joueur qui a attiré mon attention est sans aucun doute Diogo Acosta qui a été la belle surprise de la seconde période et retrouvé son efficacité offensive et surtout qui a récupéré le goût de l'effort.

Actuellement, il fait des matches conformes à sa valeur intrinsèque bien qu'il lui reste encore des efforts supplémentaires à déployer pour atteindre la plénitude de ses moyens.

Le 3e joueur qui a tiré son épingle du jeu lors de la saison écoulée est le milieu espérantiste Ferjani Sassi, qui après une expérience professionnelle en deçà des attentes, a pu remonter la pente et s'affirmer comme un élément important dans le dispositif de l'EST et même de l'EN".