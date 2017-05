Tunisie: Ali Kâabi - «Qui a vraiment dit que l'important c'est de participer?»

L'Espérance a réussi une saison exceptionnelle avec Souayah puis Benzarti aux manettes. Son parcours est encore plus abouti sur le plan du jeu et des résultats. L'EST finit en tête et c'est mérité.

Sans vraiment s'enflammer pour les joueurs de l'EST, l'on ne peut qu'admirer la technique raffinée de Ferjani Sassi, Anis Badri, Chams Dhaouadi, Sâad Bguir et Coulibaly. Un élément tel que Châalali, véritable sentinelle et écran axial, apporte sa percussion et sa prestance.

Quant à Khenissi, c'est tout simplement le meilleur joueur tunisien en activité chez nous. Je le choisis d'ailleurs comme premier au classement du top 3. En tant que cador, les Etoilés se sont battus pour le titre quasiment toute la saison, en restant fidèles à leur philosophie de jeu. L'Etoile est attractive et rigoureuse.

Avec plus de convictions, elle aurait pu aspirer au titre. Lahmar, Bangoura, Naguez, Ben Amor et Diogo Acosta ont fait le job comme on dit. Ils sauront rebondir en compétition continentale. J'en suis sûr.

Le CA, quant à lui, dispose d'un groupe perfectible qui a juste besoin d'ajustement ponctuel. La profondeur du banc aussi est importante quand on veut aller loin en Coupe de la CAF. Je pense que la saison du CA n'est pas si mal.

Les tenants clubistes doivent maintenant s'atteler à protéger le groupe et à bien l'encadrer. Le mercato sera sûrement mis à profit pour peaufiner le style de l'équipe à terme. Mais, et je le répète encore, le CA a besoin de sérénité.

«CSS et CAB, même approche»

Pour le CSS, il faut vraiment avoir des ressources et du coffre pour tenir son rang après une interdiction de recruter qui a touché le club cette saison, en plus des soucis d'ordre financier. Sauf que quand on voit évoluer Habassi, Oussama Amdouni & co, on ne peut qu'être rassuré sur l'avenir du CSS. Que dire sur le reste des équipes.

Le tandem ESM-USBG a réussi à passer un cap. Mais des problèmes d'argent les ont démobilisés par la suite en engageant le play-off. Le CAB a payé le tribut d'une saignée en règle avec les départs de ses tauliers, et ce, en dépit du fait que tout comme le CSS, les Cabistes disposent d'un cru de qualité.

L'ASM a joué avec le feu et il va falloir se retrousser les manches et sortir l'huile de coude lors du match barrage face au COM. Le CSHL, quant à lui, a vendu la peau de l'ours avant de l'avoir achevé. Pourtant, quand on élimine l'ESS et le CSS en Coupe de Tunisie, on peut prétendre logiquement se maintenir en Ligue 1.

Les Verts ont oublié qu'en football, tout est possible et que rien n'est acquis d'avance. Enfin, le tandem Stayda-Zliza aurait pu mieux faire. Les deux clubs gabésiens ont des joueurs rompus aux dures batailles de la Ligue 1. Mais ils doivent retrouver de l'ambition et ne pas se limiter aux objectifs tracés».

- «J'aime tout chez Khenissi : son jeu sans ballon, son efficacité, ses dribbles, son sang-froid devant le but. Pour moi, c'est de la graine de Ballon d'or (ou soulier d'or) tunisien».

- «Hamza Lahmer reste une valeur sûre. Le métronome étoilé est un régisseur dans le vrai sens du terme, tout comme Ferjani Sassi à l'EST. Ses coups de pieds arrêtés, ses transversales chirurgicales, son calme olympien et son toucher de balle en font l'un de mes préférés».

- Pour conclure ce round-up, je pense que Farouk Ben Mustapha est le gardien qui a réalisé le plus de parades en championnat cette saison. Il a beaucoup mûri et est actuellement parmi les meilleurs gardiens de Ligue 1. Il est longiligne, imposant et dispose d'une carrure intéressante. Sa marge de progression est encore très importante».