Tunisie: Les médinas ont perdu de leur aura

C'est pour toutes ces raisons, que dans le cadre du projet de renforcement de la participation pour le développement du quartier de Sidi Amor Abada, que l'ASM de Kairouan et l'Adlesk viennent d'organiser la première session du colloque intitulé «Patrimoine/développement... et le maillon manquant» dont les travaux ont été ouverts par Me Mabrouk Korchid, secrétaire d'Etat aux domaines de l'Etat et aux affaires foncières.

Cette rencontre académique, à laquelle ont assisté des experts en patrimoine, des universitaires, des avocats, des architectes, des députés, des membres des conseils municipaux, des responsables d'ASM de différents gouvernorats et des directeurs d'administrations ayant trait au développement et au patrimoine, a cherché des solutions susceptibles d'être appliquées pour sauver nos médinas qui agonisent.

«Certes, cette besogne n'est guère simple, mais toutes les parties prenantes (communes, société civile et responsables politiques) doivent prendre conscience des dangers qui guettent nos médinas et agir tout de suite.

Par ce colloque, on ne vise pas à présenter des recommandations théoriques qui n'ont aucune chance d'être réalisées, mais on voudrait proposer la mise à jour et la synchronisation du corpus juridique ayant un impact à la fois sur le développement et sur le patrimoine.

En outre, on souhaiterait la réhabilitation et la réaffectation des tissus urbains traditionnels... », nous précise Saïd Allani, secrétaire général de l'ASM.

Notons que les participants ont travaillé au sein de 4 workshops ayant pour thèmes : le corpus juridique,les ramifications des domaines de l'Etat,la propriété privée dans les médinas et le développement durable des médinas.

Des débats féconds

Lors des débats, l'on a notamment évoqué les défaillances du côté juridique en vigueur en matière de développement et de patrimoine, dues essentiellement à l'incapacité de synchronisation lors de l'application de quelques articles relatifs aux prérogatives de chaque administration et à la présence d'objectifs contradictoires au sein des différents chapitres du code du patrimoine.

C'est pourquoi on a estimé qu'il fallait coordonner ces chapitres, observer les points de divergence et les rassembler dans un code unique.

D'un autre côté, on a mis l'accent sur le fait que les monuments historiques (sabbats, marabouts, mosquées, bains maures) ont perdu leurs fonctions initiales. Cela est dû à l'incapacité des autorités à restaurer ces bâtiments. C'est pourquoi on a proposé la création d'un système capable de restaurer et de réaffecter ces monuments en locaux culturels pour les associations.

Des maisons et des monuments à l'abandon

Beaucoup de mausolées squattés par des familles nécessiteuses risquent de s'écrouler à cause du manque d'entretien et de restauration. Quant aux maisons traditionnelles, elles ont perdu leurs spécificités architecturales à cause des vols à répétition, ce qui a défiguré le paysage urbain.

C'est pour toutes ces raisons qu'on a proposé de mettre en place un système global pouvant concilier droits de propriété, sauvegarder les spécificités du bâtiment traditionnel et sa bonne exploitation.

A part cela, les participants à ce colloque ont cherché à approfondir leur vision en vue d'identifier les entraves au développement à l'intérieur des tissus urbains traditionnels et de les cerner pour mieux les contourner.

C'est pourquoi ils ont proposé la création d'un système intégral offrant à la fois les conditions nécessaires au lancement du développement à l'intérieur des médinas en proposant des mesures incitatives pour les jeunes promoteurs des projets, soucieux de sauvegarder les médinas.

La Kasbah du Kef menacée

La plupart des intervenants ont évoqué l'impunité qui caractérise la violation des monuments historiques. Pour Hatem Zitouni (ASM de Gafsa), il est impératif d'inverser la convenance et de faire en sorte que le citoyen soit le premier défenseur de nos villes anciennes et qu'il bouge davantage afin de protéger ces lieux de mémoire.

Mme Selma Ben Nfissa, retraitée de l'enseignement primaire et habitant El Menzah, souhaiterait qu'on crée davantage de clubs culturels au sein des médinas afin d'attirer les jeunes et les moins jeunes. D'ailleurs, malgré son âge avancé et l'éloignement, elle fait des déplacements hebdomadaires dans la médina de Tunis pour se divertir au sein d'un club culturel qu'elle fréquente depuis sa jeunesse.

Quant à M. Ammar Thligeni (responsable de l'ASM du Kef), il a parlé de la célèbre Kasbah du Kef qu'on a voulu vendre à une personnalité influente qui désire y édifier une maison d'hôte : «En 2016, il y a eu une infraction qui s'est manifestée par l'engagement d'une procédure illégale et irrégulière prise par le gouvernorat et la commune concernant le site de la Kasbah du Kef et par laquelle ils ont entamé une action de mise à la disposition de ce site.

Heureusement que le directeur général de l'INP a refusé et a rappelé les conditions préalables et nécessaires à toute action de ce genre. Et depuis, l'ASM et la société civile du Kef continuent de réclamer l'annulation des actions engagées et la prise de décisions nécessaires pour éviter de futurs dépassements, sachant que cette personne a déjà engagé un architecte et a débuté l'opération de restauration. Où va-t-on ?».