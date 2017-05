Sénégal: Pèlerinage à la Mecque - Les voyagistes privés en plein dans le Hajj

A quelques mois du pèlerinage à La Mecque, les voyagistes privés sont en réflexion afin de mettre en place les meilleures conditions pour atteindre les objectifs de réussite et de performance pour cette édition 2017. Ces organisateurs qui se réunissaient hier, dimanche 28 mai à Dakar, veulent que les pèlerins sachent que le prix du package dépend de l'augmentation des taxes saoudiennes. Entre autres revendications, ils ont demandé la décentralisation des visites médicales.

Les voyagistes privés sont déjà à pied d'œuvre pour un bon déroulement du pèlerinage à La Mecque, édition 2017. En conclave hier, dimanche 28 mai, les organisateurs privés sont en train d'harmoniser les positions pour bien sensibiliser le public sur le prix du package et demander à l'Etat de faciliter les conditions sine qua non pour accomplir le cinquième pilier de l'Islam.

En effet, si l'Etat a fixé le package pour le pèlerinage à 2.600.000 francs Cfa, les voyagistes privés, quant à eux, vont devoir dépasser ce montant. Et parmi les raisons, Cheikh Bamba Dioum a cité «l'augmentation des taxes saoudiennes» et le «prix de l'aviation» (une compagnie exigée par l'Etat). Sur ce, dira le voyagiste privé, «les autorités nous ont dit qu'elles ont compressé les charges à elles car, elles ont pu négocier avec leurs partenaires alors que nous, nous faisons face à un contexte difficile où tout a augmenté».

Là-dessus, les voyagistes privés appellent ceux qui souhaiteraient aller à La Mecque avec eux à une bonne compréhension. «Nous tenons à bien sensibiliser le public que ce surplus du package ne va pas dans les poches des organisateurs mais c'est destiné aux taxes saoudiennes», ont-ils dit.

Cependant, ils souhaitent la revue de paiement des taxes saoudiennes qui sont «impératives» pour le pèlerinage. «Il y'a un portail électronique et donc nous sommes tenus de passer non plus par la banque mais par ce portail où chacun a un compte. Malheureusement, la banque continue d'utiliser les anciennes méthodes et cela nous impose un double paiement parce que si vous ne payez pas par l'électronique qui est une obligation, vous ne pouvez pas atteindre dans les délais les objectifs pour sortir votre visa», a fait savoir Cheikh Bamba Dioum. Et le voyagiste privé d'ajouter, «alors qu'avec la banque, c'est la dernière étape. Il faut avoir la liste nominative de vos pèlerins pour pouvoir payer la taxe donc là, il y'a un retard et on est obligé de faire un double paiement».

Toujours, afin de faciliter le pèlerinage à La Mecque, les voyagistes privés ont également demandé à l'Etat de décentraliser les visites médicales pour éviter le «goulot d'étranglement». « Il y'a aussi la centralisation des visites médicales au niveau des centres où se font les inscriptions. Auparavant, c'était décentralisé. Il y'avait un centre unique comme la foire où on faisait les consultations médicales mais on avait aussi le choix d'aller ailleurs».

Toutefois, les organisateurs privés qui vont très prochainement rencontrer les autorités, espèrent trouver une issue heureuse pour que, main dans main, le pèlerinage au lieu saint de l'Islam se déroule dans de bonnes conditions.