Se prononçant sur les incidents intervenus le vendredi 26 mai dernier autour d'un terrain appartenant à la communauté catholique de Sicap-Mbao où, un groupe de jeunes riverains, pour s'opposer à la construction d'une Chapelle, ont profané la croix, en y mettant le feu, l'archevêque de Dakar a annoncé la saisine des autorités judiciaires. Monseigneur Benjamin Ndiaye qui présidait la 51ème édition de la journée mondiale des communications sociales a toutefois précisé que l'Église mènera jusqu'au bout cette bataille pour la sauvegarde de son terrain sur lequel, d'ailleurs est prévu la construction prochaine d'une chapelle.

«Le curé de Mbao m'a appelé et nous nous sommes entretenus longuement au téléphone le vendredi 26 mai dernier. Une plainte a été déposée en bonne et due forme puisqu'il y'a eu profanation sur la croix qui est plantée là. Et, les autorités administratives se sont saisies de la question», renseigne l'archevêque de Dakar non sans préciser que ce conflit ne date pas d'aujourd'hui. «Il y'a un terrain qui est attribué à la communauté chrétienne et certains voisins ne veulent pas d'une église par là et ils font toutes les difficultés du monde pour cela», résume-t-il la situation avant de conclure : «Voilà le terrain sur lequel, une bataille est engagée et qu'il faut gagner mais elle n'est pas gagnée d'avance».