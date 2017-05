Tunisie: Gérard Buscher (entraîneur) - «Tout le monde jouait pour ne pas perdre»

Les problèmes étaient principalement causés par les gens qui gravitaient autour du terrain, voire par certains responsables.

Sur l'ensemble, la phase du play-off était intéressante à suivre. Seule l'US Ben Guerdane était largement en dessous des quatre grands clubs.

Mais le fait qu'il ait évolué au play-off où la compétition était nettement élevée par rapport au play-out lui permettra d'avoir une nette avance sur les autres équipes de son calibre, la saison prochaine. Si l'US Ben Guerdane négocie bien son mercato estival, elle gardera son avance.

Ce que je n'ai pas aimé par contre, c'est le play-out. La qualité n'y était pas. J'ai eu du mal à finir un match. Je m'ennuyais au bout de vingt minutes. Il n'y avait que des duels. Tout le monde jouait pas ne pas perdre. La qualité et le fond du jeu n'y étaient pas. De plus, une grosse nervosité était omniprésente dans tous les stades.

Plus la fin de la saison s'approchait, plus les problèmes prenaient de l'ampleur. C'est honteux. Je ne veux pas entrer dont ce qu'a fait ou pas l'entraîneur, ce qui s'est passé avec Kamel Zouaghi était inacceptable.

Ce que je n'ai pas apprécié dans ce système du play-off et du play-out, c'est d'avoir condamné deux équipes au chômage depuis le mois de février. Sans compter les 14 clubs de la Ligue 2 qui sont en chômage technique depuis la même période aussi.

Je trouve honteux d'empêcher les gens de travailler. Un footballeur qui ne joue pas perd forcément sa valeur, car ce sont les entraînements et la compétition qui lui permettent de s'entretenir.

Le play-out, c'est le football négatif : une pression constante et une qualité de jeu quasi-inexistante. J'espère que la saison prochaine, on retrouvera un championnat normal.

Top 3

1- Yassine Khénissi : Il est quand même le meilleur buteur du championnat. On ne peut pas l'occulter. Il a encore une marge de progression. On aimerait le voir un peu plus dans le jeu. Il est efficace dans la finition, mais il pourrait aussi participer dans la construction de l'action offensive.

2- Ferjani Sassi : Il est sobre et tranquille. Il ne paye pas de mine, mais c'est un joueur qui est très intéressant. On sent qu'il est précieux surtout quand il n'est pas là. Son absence se fait vite ressentir.

3- Rami Jéridi : Je trouve que c'est le meilleur gardien de Tunisie en ce moment. Il est très fort sur sa ligne. Il a de bons réflexes et une mentalité de footballeur professionnel. Il est tout simplement le meilleur dans son poste.