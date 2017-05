Tunisie: Le poids d'un mastodonte

Un Club Africain, décidé, impliqué et concentré sur son sujet, a vite fait de plier le match et tuer le suspense. Même s'il restait sur un revers en Coupe de la CAF à Kampala, le CA a tout de même basculé sur sa demi-finale avec conviction et détermination.

Il faut dire que son éventuel rachat passait par un rendement convaincant et une qualification en finale. Cependant, le CA n'était pas trois classes au-dessus en banlieue sud. Loin de là, mais c'est compréhensif.

Le relâchement constaté en seconde mi-temps n'est que la conséquence de la fatigue accumulée et de la canicule surtout. Maintenant, vu le calendrier chargé, le CA doit enchaîner les mises au vert. Récupérer de la débauche d'efforts de cette quinzaine.

S'hydrater surtout. Décompresser, mais vite s'assurer un regain de vitalité et d'énergie. Recharger les accus est primordial pour ne pas s'essouffler lors du moment de vérité.

Maintenant, même si nous n'y sommes pas encore, il est des consécrations qui passionnent plus que les autres. Dame Coupe en fait partie. Il faut dire que le CA disputera la 25e finale de son histoire. Un trophée qui le fuit depuis 17 ans ! Une compétition à part, convoitée de tous, et qui, depuis des décennies, a sacré les plus grands sans oublier de les faire trembler!

Déjà, rappelons-nous la saison passée, bien loin des joutes du championnat, la finale entre l'EST et le CA a été un moment singulier, chargé d'histoire, et ce, bien avant la surexposition médiatique, la pression populaire et l'envie de se hisser encore plus haut et inscrire son nom dans le livre d'or de la Coupe de Tunisie.

Oui, quand on est un joueur du CA et qu'on aborde l'apothéose de la saison, on supporte sur ses épaules le poids d'un mastodonte. Car, dès à présent, de Khelifa à Khlil, en passant par Darragi et Ayadi, tous ont connu l'attente qui précède ces 90 minutes de summum footballistique et ces moments interminables passés à cogiter ! Seul ou en groupe, à la maison ou à l'hôtel (lieu de retraite).

Entre stress et excitation, entre l'envie d'en découdre enfin et la peur de mal faire surtout. Bref, c'est un moment de latence unique.

Un homme averti en vaut deux !

Déconnecter ou rester sous tension ? Se relâcher ou maintenir les esprits en alerte ? Le CA ne peut se permettre ce luxe actuellement. Pas le temps de dire ouf et voilà qu'il devra croiser le fer avec le FUS de Rabat le 3 juin au Maroc. Puis, deux semaines plus tard, il disputera sa 25e finale de Coupe de Tunisie avant d'accueillir de nouveau le FUS Rabat le 20 ou le 22 juin.

S'il n'est pas de solution miracle pour aborder au mieux cette série de rencontres décisives, les dirigeants clubistes auraient déjà fait le choix de l'isolation. Histoire de dédramatiser l'événement aussi et rester dans sa bulle, loin de la pression populaire et de l'ambiance du mois de Ramadan. Les tenants clubistes doivent aussi s'assurer un climat convivial, une ambiance bon enfant. Car parfois, se détacher peut s'avérer payant à terme.

Vivre les «choses» au naturel. Rester «zen», décontracté, et ce, sans oublier que la bonne ambiance ne suffit pourtant pas à évacuer tous les démons. Forcément, céder aux démons de la projection peut vous exposer au retour de bâton. Cogiter, positiver, tempérer, se projeter.

Il ne faut surtout pas faire le match à l'avance ! Car le jour «j», de toute façon et inévitablement, ce sera un mélange de stress et d'excitation ! Oui, ces grands matches, rares sont ceux à avoir pu les appréhender plusieurs fois dans leur carrière.

Certains, armés d'une précédente expérience, ont pu aborder leur nouvelle opportunité avec plus de recul.

C'est le cas des Wissem Ben Yahia, Bilel Ifa, Saber Khelifa et autre Oussama Darragi. Entre fastes et campagnes laborieuses, ces derniers ont su s'adapter tant bien que mal. Et c'est là que l'expérience joue un rôle central. La tension qui entoure l'événement, le facteur «x», le contexte du moment.

C'est en raison de toutes ces données que ce n'est pas évident. Favori ou outsider, la pression n'est jamais masquée. En clair, une finale se joue souvent à un détail près !