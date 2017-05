Tunisie: Blanc-seing pour Chahed

Et Youssef Chahed parvint enfin à donner le ton: finies les concessions, finie la récréation ! A chacun d'assumer son rôle et ses responsabilités ! Le gouvernement est garant de l'Etat de droit et il est prêt à s'assumer entièrement.

Quelle que soit la responsabilité, Youssef Chahed est prêt à l'assumer : qu'un ministre soit défaillant à sa mission ou à son rôle, et aussitôt il est démis de ses fonctions. Révocations qui n'ont souffert aucun retard.

Que dire alors des arrestations et mises en résidence surveillées dès lors qu'elles ont réuni les preuves ? Des mesures qui ont surpris par leur promptitude et leur célérité, mais ont tout de suite recueilli l'adhésion et le soutien, non seulement des partis mais surtout celui spontané et unanime du peuple. Un soutien qui constitue en quelque sorte un blanc-seing pour Chahed.

Car ce monstre du Loch Ness qu'est la corruption, dont tout le monde parle à longueur de journée mais personne n'en voit la queue, il est temps que quelqu'un s'y attaque de quelque manière que ce soit...

Le moment est enfin venu. Six gouvernements successifs n'ont eu ni le courage, ni le temps, ni les moyens de s'attaquer à la gangrène. Enfin, un homme a osé, avec le soutien du peuple qui a commencé à désespérer...