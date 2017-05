Tunisie: Le cinéma tunisien monte le son

La belle et la meute, troisième long-métrage de la cinéaste Kaouther Ben Henia a plu au public de Cannes, aux professionnels présents lors de sa première projection, a été applaudit pendant un quart d'heure, remarqué par la critique et enfin récompensé par le jury de cette prestigieuse section, présidée par l'actrice américaine Uma Thurman et composée par le réalisateur égyptien Mohamed Diab, le comédien franco-algérien Reda Kateb, le réalisateur belge Joachim Lafosse et le Tchèque Karel Och, directeur artistique du festival de Karlovy Vary, par le prix de la meilleure création sonore.

Nous sommes fiers de présenter un palmarès. «Un certain regard esthétiquement varié et brillant», a déclaré le jury lors de la cérémonie de remise des prix samedi soir.

Dans la page officielle du film, on a pu lire ces quelques mots qui ont été partagés sur la toile depuis hier soir : «Un festival de Cannes intense et des réactions exceptionnelles pour La belle et la meute, qui repart avec le prix de la meilleure création sonore.

Bravo à Kaouther Ben Hania et à toute l'équipe, notamment Moez Cheikh (ingénieur du son), Raphael Sohier et Florent Denizot (monteurs son), Thierry Delor (mixeur) et Amine Bouhafa (compositeur)».

Rappelons que La belle et la meute est adapté du livre Coupable d'avoir été violée, de Meriem Ben Mohamed, ce film est inspiré d'un fait divers réel.